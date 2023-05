Musikverein Eintracht: Viel Applaus für Frühlingskonzert

Der Musikverein Eintracht Olsberg hat sein Frühlingskonzert verschiedenen Helden gewidmet, deren Geschichten musikalisch erzählt wurden.

Olsberg. Längst ist es beim Musikverein „Eintracht“ ein guter Brauch, das Frühlingskonzert unter ein bestimmtes Motto zu stellen. In diesem Jahr stand der bunte Melodienreigen in der mehr als gut besuchten Konzerthalle unter dem Titel „Helden Geschichten“.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Aktive Jugendarbeit

Bevor man den Helden von einst und jetzt auf der Spur war, gaben die Kinder und Jugendlichen des Ausbildungsorchesters von Dirigent Sebastian Vogt mit „Tell Me“ von Jacob de Haan und Rockin’ Bach“ von Eric Osterling einen Einblick in die Jugendarbeit des Musikvereins.

Recht flott trat anschließend das Große Blasorchester unter der Leitung von Felix Burmann die musikalische Zeitreise mit der Filmmusik „Back to the Future“ von Alan Silvestri an. Anschließend ging es mit der Ouvertüre zur Oper „Die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart ins Wien des späten des 18. Jahrhunderts.

Lesen Sie auch: Achtung: Hier wird ab dem 15. Mai im HSK geblitzt

Erinnerung an Anne Frank

Als mit der „Story der Anne Frank“, ein ganz besonderes Konzertwerk mit Julia Peis an der Violine erklang, wurde es ganz still im Saal. Sogar der Thekenbetrieb wurde auf Wunsch von Moderator Tobias Klauke eingestellt, um die musikalische Interpretation des dunkelsten Kapitels deutscher Geschichte dem Publikum in einem würdigen Rahmen näher zu bringen. Das sei man dem jüdischen Mädchen Anne Frank, einem Opfer der damaligen Machthaber einfach schuldig, so der Oberst der Schützenbruderschaft St. Michael, die wie immer für den organisatorischen Ablauf dieses Konzerts mit verantwortlich zeichnete.

Lesen Sie auch: Marsberg: Wer hat die 41-jährige vermisste Frau gesehen?

Blick von oben auf den Auftritt der „Eintracht" in der Olsberger Konzerthalle. Alle drei Klangkörpern präsentierten musikalische Leckerbissen. Foto: Joachim Aue

James-Bond-Musik

Nach der Pause gehörte die Aufmerksamkeit dem Jugendorchester mit Max Bertels am Dirigentenpult. Mit dem Medley „Eighties Flashback“ und einem Auszug aus diversen James Bond Filmen (von John Barry) unterstrichen die jungen Leute, dass sich die „Eintracht“ um den Musiker-Nachwuchs kaum Sorgen zu machen braucht. Auch nicht in Sachen Festmusik wie mit dem Marsch „Alte Kameraden“ bei der Einstimmung auf die bevorstehende Schützenfestsaison mehr als deutlich wurde.

Reise durch die Filmmusik

Danach setzte Felix Burmann mit seinen rund sechzig Musikerinnen und Musikern seine große Reise mit der Filmmusik „Jurassic Park“ von John Williams in das Zeitalter der Dinosaurier fort. Mit musikalischem Hufgetrappel ging es anschließend beim „Kosakenritt“, einem Konzertmarsch von Franz Watz, zunächst nach Osteuropa und dann mit einem Medley des gebürtigen Arnsberger Thiemo Kraas zurück auf eine 80er Kult(tour) durch heimische Gefilde. Da wurde sicherlich bei vielen Besuchern manch schöne Erinnerung an diese Zeit wach.

Nach rund zwei Stunden musikalischem Leckerbissen, hieß es dann wieder mit der Filmmusik von Alan Silvestre „Zurück in die Zukunft“ oder auch die Gegenwart. Stehender Applaus, schon vor dem Konzertmarsch „Abel Tasmann“ von Alexander Pfluger als Zugabe, war der verdiente Lohn für ein Frühlingskonzert, das einfach der jeden Musikfreund begeistern musste.

Lesen Sie auch:Unternehmenscheck: So vielfältig sind die Unternehmen im Sauerland

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon