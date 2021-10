Musikverein Giershagen feiert sein Jahreskonzert im November

Giershagen. Der Musikverein konnte endlich seine Jahreshauptversammlung durchführen - dank Corona ein halbes Jahr später als üblich. So lief die Versammlung:

Mit einem guten halben Jahr coronabedingter Verspätung hielt der Musikverein Giershagen seine Jahreshauptversammlung ab. Neben den üblichen Regularien gab der Vorsitzende Michael Volpers einen Überblick auf die Aktivitäten im Jahr 2020, die wegen der Pandemie natürlich sehr bescheiden ausfielen.

Neuer Vorstand

So mussten nahezu alle geplanten Veranstaltungen zum hundertjährigen Vereinsjubiläum abgesagt werden, so auch das „Stattmusikfest“ im Mai mit den Musikvereinen Beringhausen und Essentho.

Der Proberaum in der Grundschule konnte pandemiebedingt ab Mitte März nicht mehr genutzt werden, Freiluftproben waren ab Anfang Juni, Innenproben in der Schützenhalle Giershagen von August bis Mitte Oktober wieder möglich. Seit Juni findet unter Einhaltung der drei Gs wieder ein einigermaßen geregelter Probenbetrieb in der Schützenhalle statt. Auftritte beschränkten sich auf den Schützenfestsonntag in beiden Jahren sowie einzelnen kirchlichen Veranstaltungen in kleiner Besetzung.

Auch Vorstandswahlen standen bei der Versammlung an, so übernimmt Simon Schandelle von Anika Schandelle das Amt als Beisitzer der aktiven Mitglieder. Reinhold Pieper ist erneut zum Beisitzer der fördernden Mitglieder gewählt worden und auch Franziska Luckey steht dem Verein für weitere zwei Jahre als Kassiererin zur Verfügung. Für Tobias Götte fungiert nun Christoph Huxoll als Kassenprüfer.



Besondere Auszeichnung

Natürlich wurden auch aktive Mitglieder für langjähriges Musizieren geehrt (siehe Kasten). Eine besondere Auszeichnung wurde dem gesamten Musikverein im Juli zuteil: In Dortmund wurde Michael Volpers und Manfred Göbel stellvertretend für die Giershagener Musiker die Pro-Musica-Medaille des Volksmusikerbundes überreicht. Diese Auszeichnung, 1968 vom damaligen Bundespräsidenten Heinrich Lübke gestiftet, erhalten auf Antrag mindestens 100 Jahre bestehende Musikvereinigungen, die sich unter anderem „in ernster und erfolgreicher Arbeit der Pflege der instrumentalen Musik widmen“.

Trotz der Pandemie arbeiten die Musiker auf ihr Jahreskonzert hin, das am Samstag, 7. November, in der Schützenhalle Giershagen stattfinden soll. Bekannte und neuere Konzertstücke, auch mit unmittelbarem Bezug zu Giershagen, werden dann zur Aufführung kommen. Die Musiker hoffen, dass der Konzertabend in nahezu gewohnter Manier als Abschluss zweier außergewöhnlicher Jahre begangen werden kann und mit 2022 ein Jahr folgt, in dem alle ohne Einschränkungen wieder musizieren können.

