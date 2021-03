Musikverein Hoppecke will seinen 100. Geburtstag nachfeiern

Hoppecke. Aufgeschoben, nicht aufgehoben. Das 100-Jährige des Musikvereins Hoppecke wird nachgeholt. Ein Blick in die Historie der Original Hochsauerländer:

Der Musikverein Hoppecke „Die Original Hochsauerländer“ blickt in diesem Jahr auf eine 100-jährige Vereinsgeschichte zurück. Zu gerne hätten die Musiker das Jubiläum mit vielen Gästen und befreundeten Vereinen gefeiert. Geplant waren hierzu ein Konzert am 27. März mit dem „Best of“ aus 100 Jahren und ein großes Musikfest am 7. und 8. Mai. Beide Veranstaltungen wurden aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Die Hoppecker wollen die Feiern zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.

Der Anfang

Das Geburtsjahr des Musikvereins Hoppecke wurde auf das Jahr 1921 datiert. Es ist jedoch erwiesen, dass bereits im Jahre 1918 die ersten musikalischen Versuche unternommen wurden. Geprobt wurde in den Anfängen wöchentlich im alten Gasthaus Kohlhase, das 1926 mitsamt Notenmaterial einem Brand zum Opfer fiel. Schon damals zeigte sich der Zusammenhalt untereinander. Andere Musikvereine stellten ihre Noten für Abschriften zur Verfügung. 1946 feierte der Verein sein 25-jähriges Bestehen und auch das erste Nachkriegsschützenfest mit musikalischer Begleitung im Ort.

Das Jahreskonzert

Seit nun fast 60 Jahren ist das Jahreskonzert des Musikvereins ein besonderer Höhepunkt im Kalender vieler Musikfreunde. Im Jahr 1962 als Osterkonzert beginnend hat sich nun der Samstag, eine Woche vor Ostern, als fester Termin im Jahreskalender etabliert.

Die Festmusik

Der Musikverein Hoppecke übernimmt weiterhin die Festmusik bei verschiedenen Schützenfesten und Karnevalsveranstaltungen im Sauerland, gibt Konzerte und ist bei zahlreichen Veranstaltungen und Festen aktiv. Die musikalische Palette reicht von Marschmusik und volkstümlicher Blasmusik, über klassische und moderne Konzertmusik bis hin zur stimmungsvollen Tanz- und Unterhaltungsmusik.

Der Name

Seit dem Jahr 1977 trägt der Musikverein Hoppecke den Namen „Die Original Hochsauerländer“. Ein besonderer Höhepunkt in der Geschichte des Musikvereins war 1994 der Bau eines eigenen Proberaumes zusammen mit der Carnevals-Gesellschaft Hoppecke. Er bietet ausreichend Platz, zum gemeinsamen Musizieren.

Die Mitglieder

Aktuell besteht der Verein aus 56 aktiven Musikern und Musikerinnen zwischen 13 und 84 Jahren. Zusätzlich befinden sich noch 8 Jungmusiker und Jungmusikerinnen in der Ausbildung. Darüber hinaus ist der Verein stolz 156 passive Mitglieder verzeichnen zu können. Musik verbindet – so sind sich alle Mitglieder einig, denn die Freunde an der Musik kann man in jedem Alter miteinander teilen.