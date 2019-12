Marsberg. Der Musikverein Marsberg präsentierte ein abwechslungsreiches Konzert. Gospelchor, Orchester und Jugendorchester begeistern das Publikum.

Musikverein Marsberg mit einem märchenhaften Konzert

Fanfarenartige Trompetenklänge erschallen, während der Vorhang sich langsam öffnet. Mit dem „Einzug der Gäste auf die Wartburg“ stimmte der Musikverein Marsberg unter der Leitung von Lydia Meier sein weihnachtliches Jahresabschlusskonzert an.

Das klassische Stück aus der Feder von Richard Wagner könnte kaum besser die Vorfreude auf ein lang erwartetes Fest beschreiben.

Info Der Verein Der Musikverein Marsberg bietet Musikern ein breites Repertoire mit Orchester und Jugendorchester. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit in einer Tanzband zu spielen.

Auch ein Kinderchor gehört zum Verein. Infos: www.musikverein-marsberg.de

Die Moderatoren des Abends, Melanie Schneider und Thomas Runte verbanden die Farben und Formen des Christbaumschmucks mit Stimmungen zu den präsentierten Musikstücken.

Filigraner Solist

Während rote Kugeln für die Liebe im Allgemeinen und der Popballade „Vivo per lei“ für die Liebe zur Musik im Besonderen standen, repräsentierten gold-glänzende Kugeln das Gesangsstück „Gold von den Sternen“ aus dem Musical „Mozart“, welches hervorragend von den Solistinnen Astrid Runte und Annina Hillebrand vorgetragen wurde. Dem Format des Instruments entsprechend, schmückten beim „Tuba Concerto Espagnol“, einem Werk für Solotuba besonders große Kugeln den Baum. Peter Stoiber überzeugte hier als filigraner Solist mit der überraschenden Vielseitigkeit dieses vermeintlich behäbigen Instruments. Das „Wintermärchen“ setzte mit weißen Schneeflocken die musikalische Reise fort und führte zu einen beschwingten Potpourri aus bekannten amerikanischen Weihnachtsliedern.

Den zweiten Teil eröffnete das Jugendorchester unter der Leitung von Katrin Hoier. Neben dem bekannten Stück „Lemon Tree“ fieberten sie gleich zweimal mit Arrangements lebhaft der „Christmas Time“ entgegen. Märchen sind ebenfalls ein fester Bestandteil der Weihnachtszeit. So präsentierte sich der Musikverein mit einem Konzertwalzer zu „Dornröschen“, um auf musikalische Art leidenschaftlich die Geschichte der schlafenden Schönheit zu erzählen.

Imposantes Bild

Während das Orchester mit den ruhigen Melodien von „Gloria Sancti“ und „Andante Religioso“ besinnliche Momente in den Vordergrund rückte, folgte mit „Go tell it!“ ein Medley weihnachtlicher Spirituals, bei dem erstmals ein begeisternder Gospelchor – geleitet von Astrid Runte - die nahe Ankunft des Herrn mitreißend zu feiern verstand. Zum Finale zeigte sich auf der Bühne ein imposantes Bild, als der Gospelchor, das Orchester, das Jugendorchester und die Kinder in der musikalischen Ausbildung das Publikum dazu einlud, mitzusingen.