MVZ-Hausarztpraxis in Brilon bekommt ärztliche Verstärkung

Brilon. Die hausärztliche Versorgung in Brilon ist spätestens seit dem plötzlichen Tod von Michael Reiß problematisch. Nun gibt es aber einen Lichtblick.

Wenn auch die negativen Nachrichten aus dem Bereich der stationären und ambulanten Versorgung in der Vergangenheit leider oft überwiegen, gibt es jetzt Grund zur Freude. So ist es der MVZ GmbH in Brilon gelungen, für die Hausarzt-Praxis in der Schulstraße, die seit einem Jahr erfolgreich von dem Arzt Frank Wagener geführt wird, einen weiteren Arzt einzustellen.

Dr. Vormann übernimmt eine 50-Prozent-Stelle in Brilon

Ab sofort können sich die Patientinnen und Patienten der Praxis über die ärztliche Expertise von Herrn Dr. med. Gerhard Vormann freuen. Dr. Vormann ist dabei sicher für viele kein Unbekannter, hat er doch über viele Jahre in Olsberg eine internistische Hausarztpraxis geführt und war dort über 30 Jahre langerfolgreich in der hausärztlichen Versorgung tätig. Nach seinem Studium der Humanmedizin in Münster rund Aachen approbierte er 1978 als Arzt und promovierte 1982 zum Doktor der Medizin.

Lesen Sie auch:Neue Details zum Rücktritt von Pfarrer Steilmann aus Olsberg

Dr. Vormann wird nun mit einer Teilzeitstelle von 50 Prozent als echte Bereicherung der Praxis in der Schulstraße sowohl von dem ärztlichen Kollegen Frank Wagener und dem dortigen Team der Arzthelferinnen als auch von den vielen Patientinnen und Patienten wahrgenommen, die gerade im Bereich von Brilon eine hausärztliche Unterversorgung feststellen.

Gradlinige, professionelle und unkomplizierte Art

Durch die gradlinige, professionelle und unkomplizierte Art von Herrn Dr. Vormann, so MVZ-Geschäftsführer Ludger Weber, waren wir schnell über die Mitarbeit einig und sind sehr froh, dass wir die Kompetenz und Erfahrung von Herrn Dr. Vormann für unsere Praxis in der Schulstraße gewinnen konnten. Der Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung hat der Anstellung von Herrn Dr. Vormann bereits in seiner Sitzung am 9. Februar zugestimmt, so dass er schon jetzt mit in der Praxis in der Schulstraße tätig ist.

