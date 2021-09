MVZ Winterberg: Zum 1. Oktober kommt ein neuer Gynäkologe

Das Medizinische Versorgungszentrum in Winterberg bekommt personelle Unterstützung in der Gynäkologie.

Winterberg. Darauf haben viele gewartet: Zum 1. Oktober nimmt wieder ein Gynäkologe seine Arbeit am Medizinischen Versorgungszentrum in Winterberg auf.

Gute Nachrichten gibt es für alle Patientinnen der gynäkologischen Praxis am MVZ St. Franziskus in Winterberg. Ab 1. Oktober wird Dr. med. Joachim Steller als Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe seine langjährigen Erfahrungen sowohl aus dem ambulanten als auch dem stationären und operativen gynäkologischen Bereich in der Region einbringen.

Dr. Steller hat nach seiner universitären Facharztausbildung in Marburg auch die Schwerpunktweiterbildungen in der gynäkologischen Onkologie, in der Perinatalmedizin und in der gynäkologischen Endokrinologie und Reproduktionsmedizin absolviert.

Kompetent und erfahren

„Wir sind sehr froh, nach einer intensiven und aufwendigen Suche für unsere gynäkologische Praxis einen so kompetenten und erfahrenen Mediziner gewonnen zu haben“, freut sich Geschäftsführer Dennis Figlus und ergänzt: „Auch unsere langjährigen Mitarbeiterinnen im Team der Frauenarztpraxis blicken nun mit Erleichterung und Vorfreude auf ihre weitere Arbeit zum Wohle unserer Patientinnen“.

3000 Patientinnen beraten

Dr. Joachim Steller wird zukünftig den über 3000 Patientinnen diagnostisch und beratend zur Seite stehen. Neben den bekannten Leistungen der gynäkologischen Praxis bei Vorsorgeuntersuchungen zur Vermeidung und Behandlung von Erkrankungen sowie rund um das Thema Verhütung, Kinderwunsch und Schwangerschaft werden nun auch Angebote im Bereich der gynäkologischen Onkologie ergänzt.

„Hier ist besonders die enge Zusammenarbeit mit dem nahe gelegenen St. Franziskus-Hospital für die Patientinnen von Vorteil, da im Bedarfsfall spezielle operative Eingriffe dort durchgeführt werden können“, so Dr. Steller mit Blick auf das idealerweise nahtlose Ineinandergreifen von Vorsorge, Diagnose, Behandlung und Nachsorge gerade in der gynäkologischen Onkologie.

