Nach Anstieg: Die Zahl der Arbeitslosen im HSK sinkt wieder

Hochsauerlandkreis. Die Zahl der Menschen ohne Arbeit im HSK sinkt im August wieder. Laut Agentur für Arbeit steckt dieser Trend auf dem Markt dahinter.

Die Arbeitslosenquote im Hochsauerlandkreis sinkt weiterhin: 3,9 Prozent weniger Arbeitslose zählt die Agentur für Arbeit Meschede-Soest. Im Bezirk der Agentur sinkt die Arbeitslosigkeit im Berichtsmonat um 325 Personen oder 2,1 Prozent. Aktuell sind 15.396 Männer und Frauen als arbeitslos registriert. „Die Arbeitslosigkeit sinkt im Monats- wie Jahresvergleich und der Bestand an offenen Stellen steigt weiter an. Mehr als 15 Prozent weniger Arbeitslose gegenüber August 2020 sind ein sehr erfreuliches Zeichen“, so Oliver Schmale, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Meschede-Soest zu den aktuellen Zahlen. Heimische Unternehmen würden derzeit verstärkt Personal suchen, über 7000 offene Stellen sind ausgezeichnet. „Das ist quasi Vorpandemieniveau und ein Plus von rund 50 Prozent gegenüber letzten Sommer“, so Schmale. Die Geschäftsstelle Olsberg erfasst derzeit 1081 Arbeitslose, die Stelle in Marsberg weniger, mit 414 Menschen ohne Arbeit. Der Überblick:

Arbeitslosigkeit

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im August 2021 gesunken. Insgesamt waren 6.162 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 251 Personen oder 3,9 Prozent weniger. Im Vergleich zum August des Vorjahres sinkt die Zahl der Arbeitslosen um 1.275 Personen bzw. 17,1 Prozent. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im August 4,1 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 5 Prozent (-0,9 Prozentpunkte).

Entwicklung in der Arbeitslosenversicherung – SGB III

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung sind in diesem Monat 2.693 Personen gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 109 Personen bzw. 3,9 Prozent verringert. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Verringerung um 889 Personen oder 24,8 Prozent.

Entwicklung in der Grundsicherung – SGB II

In der Grundsicherung sind 142 Arbeitslose weniger als im Vormonat und 386 weniger als im Vorjahr zu verzeichnen. Im Verhältnis zum Vormonat entspricht dies 3,9 Prozent bzw. 10 Prozent weniger zum Vorjahr. Insgesamt sind es 3.469 Personen und damit 56,3 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung gemäß SGB II zählen.

Jugendarbeitslosigkeit

645 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Hochsauerlandkreis unter 25 Jahre alt. Im Vergleich zum Vormonat sind dies 35 junge Arbeitslose weniger und im Vorjahresvergleich 291 arbeitslose junge Menschen weniger. Die prozentuale Veränderung beläuft sich somit auf minus 5,1 Prozent zum Vormonat bzw. minus 31,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Ältere Arbeitslose

Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat um 111 Personen oder 4,7 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 269 Arbeitslose weniger (-10,6 Prozent). Insgesamt sind 2.264 Menschen ab 50 Jahre im Hochsauerlandkreis betroffen.

Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im Berichtsmonat gesunken. 2.595 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 81,6 Prozent (2.118 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 133 Langzeitarbeitslose weniger. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Zahl dieser Arbeitslosen um 56 Personen.

Die Situation im Altkreis Brilon

Die Geschäftsstelle in Olsberg, die für Olsberg, Brilon, Medebach, Hallenberg und Winterberg zuständig ist, meldet für August 1081 Arbeitslose. 216 Menschen ohne Arbeit sind dazugekommen, während 271 Arbeit gefunden haben. 571 davon sind Männer. Die Arbeitslosenquote liegt derzeit bei 2,9 Prozent. Die Geschäftsstelle in Marsberg zählt 414 Arbeitslose. 93 Menschen hatten im August Arbeit gefunden, 77 verloren. Das macht eine Arbeitslosenquote von 3,8 Prozent.

Stellenangebote

Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 625 Stellen gemeldet (-125 zum Vormonat). Im Bestand befinden sich insgesamt 3.270 offene Stellen, 244 mehr als im Vormonat und 943 mehr als im Vorjahresmonat.

Kurzarbeit

Im Juli 2021 sind im Agenturbezirk Meschede-Soest 32 Anzeigen auf Kurzarbeit für rund660 Personen eingegangen. Das sind 3 Anzeigen mehr als im Monat zuvor. Tatsächlich realisierte Kurzarbeit: Im Februar 2021 haben im Agenturbezirk Meschede-Soest insgesamt 3.455 Betriebe für 24.514 Personen Kurzarbeitergeld beantragt.

