Nach Brand im Feuerwehrhaus: Planungen für Neubau starten

Olsberg. Die Stadt gibt Einblick in den Stand zum Neubau des Olsberger Feuerwehrgerätehauses. Im August könnte es zu einem wichtigen Beschluss kommen.

Nach dem Brand im Feuerwehrgerätehaus des Löschzugs Bigge-Olsberg im September 2021 steht der Neubau nun in den Startlöchern. Ein Jahr nach dem Brand hatte der Olsberger Rat den Erwerb eines Baugrundstücks „In der Ramecke“ zum Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses für den Löschzug Bigge-Olsberg beschlossen. Was ist seit dem passiert?

Kaufpreis wurde schon beglichen

Darüber gibt nun ein Sachstandsbericht Auskunft, der in der Ratssitzung am Donnerstag, 15. Juni, vorgestellt werden soll. Darin heißt es: „Der Grundstückskaufvertrag mit der Verkäuferin wurde am 3. November 2022 notariell beurkundet. Der Kaufpreis wurde inzwischen beglichen, der Besitzübergang ist erfolgt.“ Das sind gute Nachrichten. Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses wurden nun Fachplaner durch den Rat beauftragt: Ein Architekt, ein Fachplaner für die Statik, ein Fachplaner für die Technische Ausrüstung (Heizung, Lüftung, Sanitär, Energie) sowie ein Elektro-Fachplaner. Auch ein Projektsteuerer ist an Bord.

Baukommission hat beratende Aufgaben

Die Baukommission, bestehend aus dem Bürgermeister, sechs Ratsmitgliedern, drei Mitarbeitern der Verwaltung, vier Vertretern des Löschzugs Bigge-Olsberg und dem Wehrleiter der Feuerwehr hat beratende Aufgaben in funktionaler und feuerwehrtechnischer Hinsicht zur Vorbereitung der Beschlüsse des Ausschusses Planen und Bauen.

Erste Arbeitstermine stehen schon an

Am 13. Juni 2023 findet laut Mitteilung nun ein erster Arbeitstermin mit dem Projektsteuerer, dem Architekten, dem Wehrführer sowie der Verwaltung statt. Hier werden interne Abläufe und Informationsflüsse festgelegt. Am 15. Juni 2023 trifft sich die Baukommission mit dem Projektsteuerer und dem Architekten. Der Projektsteuerer und der Architekt werden der Baukommission die Projektabläufe erläutern. Hauptthema dieser Sitzung wird die Feinabstimmung des Raumprogramms sein. Am 30. Juni 2023 werden auf Einladung des Projektsteuerers alle Fachplaner zusammen kommen. Auch die Vertreter des Löschzugs Bigge-Olsberg und der Wehrführer werden anwesend sein. In diesem Kick-Off-Termin werden der Projektsteuerer und der Architekt die Grundzüge des Projekts mit den Fachplanern festlegen.

Rat könnte schon im August den Grundsatzbeschluss zum Bau fassen

Derzeit ist geplant, dass der Rat die Ergebnisse der vorstehenden Termine in seiner ersten Sitzung nach den Sommerferien am 31. August 2023 berät und sodann den Grundsatzbeschluss zum Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses des Löschzugs Bigge-Olsberg fasst. Zudem soll der Rat in dieser Sitzung das Raumprogramm und den Kostenrahmen beschließen.

