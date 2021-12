Nach Brand: Löschzug Bigge-Olsberg erhält neue Drehleiter

Rückblick

Bei dem Brand im Feuerwehrhaus des Löschzuges Bigge – Olsberg am 13. September wurden sämtliche Feuerwehrfahrzeuge des Löschzugs kontaminiert beziehungsweise beschädigt. Ein Schlauchwagen war in der Fahrzeughalle in Brand geraten. Grund war ein technischer Defekt in der Fahrzeugkabine.

Seit Anfang Dezember rückt die Feuerwehr wieder aus dem Feuerwehrhaus aus. Nachdem die Fahrzeughalle von einer Fachfirma entkernt und gereinigt, sowie provisorische Elektrik und neue Heizlüfter von Fachfirmen installiert wurden, können die Fahrzeuge jetzt alle frostsicher abgestellt werden. Der Einsatzleitwagen (ELW) ist aus der Aufarbeitung zurück und wieder im Dienst.