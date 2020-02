Nach dem Regen kommt der Schnee zurück in Sauerland

Ein wenig Winter begleitet das Sauerland durch diese Wetterwoche. Auf einen richtigen Wintereinbruch müssen wir allerdings noch warten. Am Dienstag fallen in Hochlagen einige Zentimeter Schnee, ab Mittwoch setzt sich dann ruhigeres Wetter durch. Bis zum Dienstagabend sind bis zu 10 Zentimeter Neuschnee zu erwarten, anschließend folgen bis zum Samstag mehrere trockene Tage mit leichtem, örtlich auch mäßigem Nachtfrost. Das wird die Wintersportbedingungen in der Wintersport-Arena Sauerland deutlich verbessern und vermutlich einige Skifahrer nach Winterberg locken.

Winterberg und Kahler Asten – Das Wetter auf dem Berg

Ein sehr milder Start in das neue Jahr liegt hinter den Hochlagen des Sauerlandes. Lediglich 7 cm betrug die maximale Januarschneehöhe auf dem Kahlen Asten. Nur ein Januar hatte seit 1950 eine noch geringere maximale Schneedecke zu bieten.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Der Februar startete in den vergangenen Tagen nach einem ähnlichen Muster. Kräftiger Südwestwind transportierte Regenwolken und sehr milde Luft nach Winterberg und rund um den Kahlen Asten. So erreichten die Temperaturen selbst hier bis zu 8°C. In der Nacht auf Dienstag wird sie dann aber erstmals in diesem Monat knapp unter den Gefrierpunkt gesunken und erste Schneeschauer haben die Landschaft wieder ein wenig winterlicher gemacht. Im Laufe des Tages folgen nun weitere Schauer, teils können diese auch kräftig sein und bis in die Nacht zu Mittwoch zu einem Neuschneezuwachs von 5 bis 10 cm führen. Bereits in den tiefer gelegenen Ortschaften Winterbergs wird es sich aber nur um einen weißen Hauch handeln. Mittwoch und Donnerstag präsentieren sich dann ruhig und mit etwas Sonne. Die Nächte bringen leichten Frost.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Mit 11,8°C an der Wetterstation Hasenkammer in Medebach und 13,4°C an der Station Marsberg-Westheim (Brauerei) war der letzte Januartag am Freitag der bisher mildeste Tag in diesem Jahr. Auch der Februarstart verlief außergewöhnlich mild, in den vergangenen Jahren war der Monatswechsel Januar/Februar oft die winterlichste Zeit der Saison.

Wetterexperte für das Sauerland: Julian Pape. Foto: Privat / WP

Ein wenig Winter werden wir ab Dienstag auch in den tieferen Lagen bekommen, allerdings weniger in Form von Schnee, sondern eher durch leichte Minusgrade in den Nächten. So fallen die Schauer des heutigen Tages meist als Schneeregen, wenn sie besonders kräftig ausfallen auch mal im Tal als Schnee. Dieser bleibt bei leichten Plusgeraden aber wenn überhaupt nur sehr kurz mal liegen. In der Nacht bleibt es dann bereits trocken und die Temperaturen sinken bis zum Gefrierpunkt ab. Der Mittwoch und Donnerstag sind dann zwei recht freundliche und überwiegend trockene Tage. Dazu steigen die Tagestemperaturen meist auf 3 bis 5°C an, in den Nächten muss vor allem bei längerem Aufklaren mit leichtem, teils auch mäßigem Frost gerechnet werden.

Brilon und Olsberg – Das Wetter für den Nordkreis

Außerordentlich mild war das vergangene Wochenende auch im Ruhrtal und auf der Briloner Hochfläche. So ging das Quecksilber an der Wetterstation in Olsberg in der Nacht zu Samstag nicht unter 10°C zurück. Solche Frühtemperaturen sind hier eher im Mai oder Anfang Juni normal. Ein kräftiger Südwestwind und ausgiebige Regenfälle vermiesten dann aber den frühlingshaften Eindruck. In der vergangenen Nacht mischten sich oberhalb von rund 500 m Höhe nun wieder die ersten Schne

eflocken in den Regen und am Dienstag kann es in den höher gelegenen Ortschaften zumindest kurzzeitig mal für etwas „Weißes“ reichen. Allerdings ist dies hier meist nur von kurzer Dauer, denn nur in den höchsten Lagen der Stadtgebiete ist es kalt genug für eine dauerhafte Schneedecke. Oben auf dem Langenberg kann diese bis zu 10 cm erreichen. Schon in der Nacht zu Mittwoch trocknet es dann aber ab und der Tag bringt dann einen Mix aus Sonnenschein und Wolkenfeldern. Dazu bleiben die Tagestemperaturen mit 2 bis 4°C in einem nasskalten Bereich, die Nacht zu Donnerstag bringt dann verbreitet leichten Frost.

Der Trend: Der Start in das kommende Wochenende verläuft verbreitet mit ruhigem Wetter. Nach Nächten mit leichtem Frost geht es am Tag in den Plusbereich. Zum Sonntag kommt dann neuer Regen auf.