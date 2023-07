Nach dicker Luft knallt’s und dann gibt’s Sauerländer Sommer

Hochsauerland. Es wird heiß, am Samstag kracht es ordentlich und danach gibt es den typisch Sauerländer Sommer. So wird das Wetter in den nächsten Tagen.

Unser Sauerländer Sommerwetter geht in Wellen weiter. Nach der zuletzt etwas frischeren Phasen steigern sich die Temperaturen bis zu Samstag wieder auf hochsommerliche Werte. Eine Gewitterstörung in der Nacht zu Sonntag bringt dann wieder frischere Luft herbei.

Lesen Sie auch:Karl Olsberg: Thriller über Gefahren Künstlicher Intelligenz

Das Wetter auf dem Berg

Drei sogenannte Sommertage erlebte seit vergangenem Samstag selbst der Kahle Asten. Die Temperaturen erreichten hier oben in 840 m Höhe am vergangenen Sonntag bis zu 28,2 Grad. Auch der Dienstag war mit rund 26 Grad nochmals hochsommerlich. Nach zwei kühleren Tagen zur Wochenmitte geht es nun wieder wärmer weiter, auch wenn es sich nur um eine kurze Phase handelt. Dabei zeichnete sich der Freitag durch einen nahezu makellos sonnigen Himmel aus, nur einige Schleier-, oder Schönwetterwolken schmücken unseren Himmel.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Dazu erreichen die Temperaturen wieder knapp über 20 Grad. Nach einer milden Nacht zum Samstag beginnt der Tag wieder mit Sonnenschein und die Temperaturen steigen auf hochsommerliche Werte um 24 Grad. Zum Nachmittag und vor allem am Abend wird es dann aus Westen schwüler und wolkiger. Es bilden sich einige Schauer und Gewitter, die bis in die Nacht hinein anhalten. Dadurch ist die Luft für den Sonntag wieder rein gewaschen, die Temperaturen schaffen trotzdem rund 20 Grad. Sie fühlt sich bei einem Sonne-Wolken-Mix wesentlich angenehmer an als am Samstag. Auch der Wochenbeginn wird aus heutiger Sicht freundlich bleiben.

Lesen Sie auch:Tipp: Tolle Touren zum Stadtradeln in Brilon

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Ein für den Sommer kräftiges Tiefdruckgebiet nistet sich in den kommenden Tagen über Nordeuropa ein. Hier oben in Skandinavien erreichen die Temperaturen damit kaum noch Höchstwerte von mehr als 15 Grad und immer wieder muss mit Schauern gerechnet werden. Zu uns kommt diese kühle Luftmasse zwar nicht trotzdem hat Hochsommerluft vorerst nur wenig Spielraum. Nach einem noch angenehmen Freitag wird es nur am Samstag vorübergehend nochmal sehr warm bis sogar heiß. Eventuell sind rund um Marsberg bei viel Sonnenschein bis zum Nachmittag rund 30 Grad möglich. Dann allerdings wird die Luft spürbar schwüler und diese Schwüle entlädt sich in Form von einigen Schauern und Gewittern. Unwetterartig werden diese aber nach jetzigem Stand nicht sein. Hinter den Niederschlägen erreicht uns zum Sonntag wieder angenehmere Luft. Diese ist so trocken, dass sich die Wolken bereits im Laufe des Vormittags wieder mehr und mehr auflösen. Der Tag bringt dann einen Mix aus Sonne und Wolkenfeldern, die Gefahr von Schauern ist nur gering. Am Montag geht es insgesamt ruhig weiter, die Temperaturen liegen mit meist rund 24 Grad im Bereich der Normalwerte für diese Jahreszeit.

Lesen Sie auch: EU will Bleimunition verbieten: Sauerlände Schützen besorgt

Das Wetter für den Nordkreis

Heiße Tage sind in den vergangenen Jahren längst keine Seltenheit mehr und so sind die drei Tage mit mehr als 30 Grad bisher schon keine besondere Schlagzeile mehr Wert. Trotzdem atmeten viele von uns zuletzt durch, denn Temperaturen von knapp über 20 Grad sind doch deutlich besser auszuhalten. Einige kräftige Schauer am Mittwoch brachten der Natur zudem etwas Regennachschub. Mittlerweile hat sich die Sonne durchgesetzt und die Temperaturen steigen wieder schrittweise. Am Freitag sind es entlang der Ruhr wieder rund 25 Grad und am Samstag kann auch die 30 Grad-Marke überschritten werden. Mit der Wärme kommt aber auch hier allmählich die schwüle Luft und damit verlagern sich im Laufe des Samstags einige Gewitter auch bis ins Sauerland. Sie entwickeln sich vor allem am Samstagabend, wie immer mit sehr unterschiedlicher Intensität. In der Nacht zu Sonntag bleibt es mild und es können noch einige Schauer fallen. Tagsüber folgt dann aber schnell trockenere Luft und so ist es am Tag deutlich angenehmer als bisher. Sonne und Wolken wechseln sich ab, Schauer fallen kaum noch. Die Nacht zu Montag wird dann wieder wesentlich frischer. Am Tag bleibt es im Allgemeinen freundlich bei nur harmlosen Wolkenfeldern und es ist trocken.

Lesen Sie auch:„Music World Brilon“ zählt zu den Großen im Musikgeschäft

Lesen Sie auch:Wie der Gasthof „Mücke in Marsberg zu seinem Namen kam

Trend

Nach derzeitigem Stand erwartet uns in der kommenden Woche recht ruhiges und meist mäßig warmes Wetter. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 24 Grad, die Nächte sind angenehm frisch. Bei einem Sonne-Wolken-Mix fallen nur wenige Schauer. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon