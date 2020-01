Olsberg. In Olsberg verbrennt am Neujahrsmorgen ein Mann in einer Wohnung. Jetzt sind letzte Zweifel ausgeräumt, um wen es sich bei dem Toten handelt.

Nach Feuertod in Olsberg: Zahnmediziner bestätigt Verdacht

Die Obduktion im Gerichtsmedizinischen Institut in Dortmund hatte die Identität des Mannes nicht Zweifelsfrei klären können. Die Leiche war zu sehr entstellt.

Deshalb wurde von den Ermittlern ein Zahnmediziner hinzu gezogen, der per Abgleich die Identität der Leiche klären sollte. der Das Gutachten eines Zahnarztes bestätigte jetzt, was die Ermittler bereits vermutet hatten: Bei dem Toten handelt es sich um den 59 Jahre alten Mieter des Hauses. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage der Westfalenpost.

Polizei schließt Fremdverschulden und technischen Defekt aus

Nach derzeitigen Kenntnisstand geht die Polizei auch weiterhin davon aus, dass der Mann den Brand absichtlich gelegt hat. Ein Fremdverschulden wird von den Ermittlern ebenso ausgeschlossen wie ein technischer Defekt; wahrscheinlich sei demnach ein Suizid.

Das Feuerwehr war gegen 4.20 Uhr war am Neujahrsmorgen in einem Wohnhaus in der Bahnhofstraße in Olsberg ausgebrochen. Ein Anwohner, der von einer Silvesterfeier auf dem Heimweg war, hatte den Brand bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Er hatte einen weiteren Bewohner des Hauses durch laute Rufe geweckt, so dass der Mann das brennende Haus verlassen konnte – womöglich rettete das dem Mann das Leben.

Hinweis Hinweis Wenn Sie selbst depressiv sind und Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge. Sie ist über die kostenlose Hotline 0800/111 01 11 oder 0800/111 02 22 erreichbar. Hilfe für Menschen, die unter Depressionen leiden, gibt es außerdem auch beim Bündnis gegen Depression unter. Hier lautet die Telefonnummer: 0291/941469.

Der Brand hatte sich schnell ausgedehnt. Als die Feuerwehr eintraf, brannte das Haus bereits komplett.. Die Löscharbeiten hatten bis 9 Uhr angedauert. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.