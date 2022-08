Nach Hitze im Sauerland einstellige Temperaturen möglich

Hochsauerland. Heute noch einmal Gluthitze. Aber dann sieht es besser aus. Nachts sind im Sauerland sogar einstellige Temperaturen möglich. Hier die Details:

Heute müssen wir noch einmal durch die Hitze: Der Freitag bringt aber mit einigen Schauern eine deutliche Abkühlung. Teils liegen die Temperaturen um mehr als 10 Grad unter denen der Vortage. Schon am Wochenende setzt sich allerdings erneut sonniges Wetter durch. Nach frischen Nächten erreichen die Tagestemperaturen aber angenehme Werte.

Das Wetter auf dem Berg

Die Tourismus und die Freizeitwirtschaft kann sich in diesem Sommer nicht wirklich über unpassende Wetterbedingungen beschweren. Nur ganz wenige Tage zeigten sich seit Mai unfreundlich und nass. Wenn es mal regnete, dann in Form von kräftigen Schauern und Gewittern, die aber auch schnell wieder verschwunden waren. Lediglich die große Hitze an einigen Tagen kann bei dem ein oder anderen ein Hinderungsgrund für einen Ausflug im Sauerland gewesen sein. Wer sich den Freitag als Tag in der Natur ausgesucht hat, der muss zunächst etwas häufiger mal an den Himmel schauen, denn der Tag beginnt mit recht vielen Wolken und auch einigen Schauern und Gewittern. Im weiteren Verlauf des Tages zeigt sich die Sonne allerdings doch hin und wieder mal und die trockenen Phasen überwiegen deutlich. Mit Temperaturen zwischen 17 und 19 Grad ist es deutlich frischer als zuletzt. Das Wochenende selbst zeigt sich anschließend unter einem neuerlichen Hochdruckgebiet freundlich und trocken. Am Samstagmorgen können einige Hochnebelfelder unterwegs sein, die sich allerdings schnell auflösen sollten. Die Temperaturen liegen in einem angenehmen Bereich meist um 19 Grad am Samstag und knapp über 20 Grad am Sonntag.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

„IMKE“ heißt das Tiefdruckgebiet, welches den fast schon hoffnungslosen Versuch startet, sich an diesem Freitag mal etwas gegen die Dominanz der Hochdruckgebiete zu erwehren. Die dazugehörigen Wolken und Niederschläge streifen unsere Region quasi nur und bringen zwar örtlich auch mal einen kräftigen Regenguss, insgesamt zeigt sich der Tag allerdings nur als eine sehr kurze Unterbrechung der ansonsten weiterhin sehr stabilen sommerlichen Hochdruckwetterlage. Schon im Laufe des Tages zeigt sich die Sonne zwischen den Wolkenfeldern immer häufiger und Niederschläge sind kaum noch zu verzeichnen. Bei Temperaturen von meist nur knapp über 20 Grad kann man die aufgeheizten Häuser und Wohnungen mal richtig durchlüften. Noch besser klappt dies in der Nacht zu Samstag wenn entlang der Flussläufe teilweise einstellige Temperaturen gemessen werden. Durch die Feuchtigkeit des Freitags können sich zudem einige Nebelfelder bilden, die sich teilweise bis in den Vormittag hinein halten können. Dann aber dominiert die Sonne wieder das Bild entlang von Diemel, Orke und Nuhne. Ganz ähnlich schaut auch der Sonntag aus. Nach einer weiteren frischen Nacht erst am Nachmittag T-Shirt Wetter bei Temperaturen um 25 Grad.

Das Wetter für den Nordkreis

Nachdem das Sauerland wie auch der Rest Deutschlands von 2018 - 2020 drei sehr warme und trockene Sommer erlebte, sorgte der vergangene Sommer für einen Rückfall in die zuvor normal gewesenen Sommerverhältnisse unserer Region. So regnete es häufig, die Sonne war meist nur kurz zu sehen und die Temperaturen waren zwar nicht kühl, lagen aber nur wenig oberhalb der Mittelwerte aus früheren Zeiten. Schon jetzt kann mit Blick auf den Sommer 2022 gesagt werden, dass wir wieder in das Muster der drei angesprochenen Jahre zurückgefallen sind. Schon seit dem Frühjahr bestimmen Hochdruckwetterlagen das Bild über Mitteleuropa und wenn es mal zu Niederschlägen kommt, dann in der Regel in Form von Schauern und Gewittern und nicht von durchziehende Niederschlagsgebieten. Diese stehen in Verbindung mit Tiefs über dem Atlantik, welche es kaum schaffen bis zu uns vorzudringen. Dies ist auch nicht am Freitag der Fall, denn die Niederschläge, die fallen sind nur einzelne Schauer, die schon im Laufe des Tages wieder verschwinden. Wenigstens die Temperaturen kühlen mal deutlich ab und liegen entlang der Ruhr bei etwa 21 Grad. Ähnliche Höchstwerte sind auch für den Samstag zu erwarten, dann ist es aber bereits wieder freundlich bei nur wenigen Schönwetterwolken. Ähnliches Wetter darf auch für den Sonntag erwartet werden. Dazu weitere Erwärmung.

Trend

Es geht meist sonnig und trocken weiter. In der gesamten kommenden Woche dominiert nach derzeitigem Stand ein kräftiges Hochdruckgebiet, welches Niederschlägen kaum eine Chance lässt. Dazu steigen die Temperaturen von Werten um 25 Grad am Montag auf teilweise wieder rund 30 Grad in der zweiten Wochenhälfte an. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

