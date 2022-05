Nach Hitze und Unwetter: So endet der Mai im Sauerland

Hochsauerlandkreis/Brilon. Die Unwetterfronten sind über das Sauerland hinweggezogen. Das Wetter hat sich wieder beruhigt. In den kommenden Tagen wird es etwas kühler.

Das Sauerland erlebt eine ruhige Mitte der letzten Maiwoche. So befinden wir uns im Hochsauerlandzwar in einer westlichen Luftströmung, in diese sind bis zum Donnerstag aber nur wenige Niederschlagsgebiete eingelagert. So fallen nicht mehr als einige kurze Schauer, die Temperaturen liegen mit 15 bis 21 Grad in einem normalen Bereich für diese Jahreszeit.

Das Wetter auf dem Berg

Die vergangene Woche endete über Mitteleuropa mit einer der gefährlichsten Gewitterlagen der vergangenen Jahre. Besonders am Freitag waren alle Zutaten für große und sehr schadensträchtige Unwetter gegeben, und so war es absolut richtig, dass an diesem Tag Veranstaltungen abgesagt wurden und auch die Schule früher beendet wurde. Letztendlich ist unsere Region verschont geblieben. Aus den Ereignissen in Paderborn und Lippstadt erkennt man allerdings, wie gefährlich diese Wetterlage war.

Nachdem einigen Gewittern am Montagabend bestimmt recht ruhige und verhältnismäßig frische Luft die kommenden Tage. Dabei klettern die Temperaturen rund um die Winterberger Hochfläche allgemein auf Werte von rund 15 Grad am Tag, nachts wird es verbreitet in den einstelligen Bereich hinab gehen. Dazu erleben wir in der Regel einen Mix aus Sonnenschein und Wolkenfeldern.

Am Dienstag sind vor allem vormittags noch einige Schauer unterwegs, der Mittwoch wird wohl der freundlichste Tag dieser Woche werden. Der Wind bleibt bis dahin noch recht lebhaft, er kommt meist aus westlichen Richtungen. Zum Donnerstag etwas wolkiger und einzelne Schauer sind möglich.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Rund um Medebach, Hallenberg und Marsberg war der vergangene Freitag ein schwülwarmer Tag, welcher das Potential für heftige Unwetter hatte. Letztendlich ist es aber mit Regenmengen um fünf Liter pro Quadratmeter und einigen Blitzen doch eher ruhig geblieben. Die verbreiteten starken Windböen, die im Zusammenhang mit den Gewitterzellen stehen, erreichten unsere Regionen nicht.

Das Wochenende war dann geprägt von ruhigem und oft auch freundlichem Wetter bei angenehmen Temperaturen, bevor sich am Montag nochmals kurzzeitig schwülwarme Luft auf den Weg in unsere Richtung macht. Nun liegen die Orte an der hessischen Grenze bis zum Donnerstag in einer leichten westlichen Strömung, in diese sind allerdings sind nur wenige Niederschlagsfelder eingelagert, so dass nur vereinzelt mit kurzen Schauern gerechnet werden muss.

Am häufigsten sind sie direkt am Dienstagmorgen und einzelne werden sich auch zum Donnerstag entwickeln. Daneben darf man sich aber auf längere freundliche Phasen freuen und entlang der Flussläufe klettern die Temperaturen in diesen Perioden bis knapp an die 20 Grad-Marke heran. Nachts ist es bei Aufklaren aber frisch, teils sind Werte um fünf Grad möglich.

Das Wetter für den Nordkreis

Die Windgeschwindigkeiten im Umfeld der Tornados in Paderborn und Lippstadt erreichten nach ersten Schätzungen bis knapp über 200 km/h. Genug, um ausgewachsene Bäume zum Umstürzen zu bringen und Dächer abzudecken. Zur Einordnung: Die kräftigsten Winterstürme in unserer Region, die allerdings deutlich länger als ein Tornado anhalten, erreichen wie bei Kyrill etwa 140 km/h, Tornados in den USA können allerdings auch 500 km/h und mehr bringen. In diesem Fall steht dann kein Stein mehr auf dem anderen.

In den kommenden Tagen befindet sich die Briloner Hochfläche und das Ruhrtal im Bereich von westlichen Winden, die für die Jahreszeit normale Temperaturen bringen werden. So kletterten die Werte in den höchsten Lagen auf rund 15 Grad, in den Stadtgebieten von Brilon und Olsberg sind meist um 18, in längeren freundlichen Phasen auch bis knapp 20 Grad zu erwarten. Dazu ist der Dienstag noch von einigen dichteren Wolkenfeldern geprägt und besonders am Vormittag kann es auch noch etwas regnen. Später trocknet es dann meist ab.

Der Mittwoch ist im Allgemeinen niederschlagsfrei und voraussichtlich auch der freundlichste Tag dieser Woche. Bis zu 10 Sonnenstunden sollten möglich sein. Etwas weniger sind es am Donnerstag, aus einigen dichteren Wolkenfeldern entwickelt sich hier und da mal ein Schauer.

Trend

Das letzte Wochenende im Mai wird wohl mit einigem Abstand das kühlste und unfreundlichste des Monats werden. Aus Norden dehnt sich sehr frische Luft bis ins Sauerland aus, sorgt für Regenschauer und Temperaturen, die meist nur noch zwischen 8 und 14 Grad erreichen. Erst zum Junistart wohl deutlich wärmer. Mehrunter www.wetter-sauerland.de.

