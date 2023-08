Nach Kälteeinbruch im Sauerland: Nun kommt ein Warm-Pfropfen

Hochsauerlandkreis. Der Sommer im Hochsauerland bleibt durchwachsen. Zum Teil erreichen die Temperaturen kaum mehr als 15 Grad. Doch ein kleines Hoch ist im Anflug.

Wechselhaftes und eher kühles Spätsommerwetter begleitet uns durch die letzten Tage dieses Monats im Hochsauerland. Dabei erreichen die Temperaturen meist kaum mehr als 15 bis 20 Grad, die Nächte sind zudem frisch. Am Donnerstag setzt allmählich eine Wetterbesserung ein, die Schauerwahrscheinlichkeit sinkt deutlich ab. Zum 1. Septemberwochenende steigen die Werte etwas an und die 20 Grad-Marke wird wieder häufiger überschritten. Nach freundlichen Stunden muss aber auch bald wieder mit Schauern und einzelnen Gewittern gerechnet werden. Eine stabile Erwärmung auf spätsommerliche Werte ist nicht zu erwarten. Vielmehr wartet das nächste Regengebiet vor unseren Toren und bringt wieder eine Abkühlung.

Das Wetter auf dem Berg

In wenigen Tagen geht der August zu Ende und schon jetzt lässt sich sagen, dass er rund um den Kahlen Asten zu den nassesten Augustmonaten seit Beginn der Wetteraufzeichnung zählt. In Neuastenberg sind bis einschließlich zum vergangenen Sonntag bereits 240 Liter pro Quadratmeter gefallen. Der absolute Rekord auf dem Kahlen Asten stammt bisher aus dem August 1941 mit 256 Litern pro Quadratmeter. Bemerkenswert ist auch, dass der absolut trockenste August erst ein Jahr zurückliegt. Im vergangenen Jahr sind kaum mehr als 10 Liter pro Quadratmeter gefallen. Einige Niederschläge werden wir in den kommenden Tagen noch erleben, aber nicht mehr in dem Ausmaß wie es für diesen August normal war. Am Dienstagnachmittag und Abend ist es häufig bewölkt und es regnet hin und wieder. Zum Mittwochnachmittag fallen zudem einige kräftige Schauer. Wenn diese nieder gehen, klettern die Temperaturen kaum mal über die 15 Grad-Marke, mit etwas Sonnenschein können es vielleicht mal 18 Grad werden. Am Donnerstag dreht der Wind allmählich auf Südwest und der Hochdruckeinfluss nimmt zu. So fallen nur noch einzelne Schauer oder es bleibt komplett trocken. Die Temperaturen ändern sich aber noch wenig.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Mit bisher bereits rund 115 Litern pro Quadratmeter in Medebach und Giershagen bei Marsberg sowie sogar über 180 Liter an der Naturparkschule in Hallenberg war der August auch in der Medebacher Bucht und im Raum Marsberg einer der nassesten überhaupt. Gerade für die Landwirtschaft war dies teilweise schwierig, auf der anderen Seite war die Landschaft in diesem Monat so strahlend grün, wie man dies ansonsten nur aus einem Mai kennt. Mit Trockenheit werden wir in diesem Jahr keine Probleme mehr bekommen, auch wenn sich nochmal eine spätsommerliche Wetterlage einstellen sollte. Zunächst einmal fallen am Dienstag und Mittwoch aber noch einige Schauer, zwischendurch zeigt sich hin und wieder die Sonne. Dann sind maximal knapp über 20 Grad möglich, in den Regenphasen ist es aber kühler. Nachts bleibt es weitgehend trocken, die Wolken lockern häufiger mal auf. Bei Temperaturen um oder unter 10 Grad bildet sich aber Nebel, der schon etwas an den Herbst erinnert. So startet auch der Donnerstag. Nach Auflösung der Nebelfelder stellt sich aber ein recht freundlicher Mix aus Sonnenschein und Wolkenfeldern ein. Meist bleibt es trocken, die Temperaturen bleiben aber noch in einem eher gemäßigten Bereich.

Das Wetter für den Nordkreis

Um die Niederschlagssummen dieses Monats komplett zu machen, hier auch noch die Regenmengen von unserer Wetterstation in Brilon. Bis zum Sonntag sind hier 131 Liter pro Quadratmeter gefallen, was hier im nördlichen Sauerland etwas weniger als das Doppelte der üblichen Menge ist. In den letzten drei Tagen des Monats werden wohl noch einige Liter zu dieser Statistik hinzu kommen, doch auch die Sonne sollte sich nochmal zeigen. Wir erleben also insgesamt einen bunten Mix aus Sonnenschein, Wolkenfeldern und einigen Regenschauern. Ganz vereinzelt kann auch mal ein kurzes Gewitter mit dabei sein. Die Niederschläge reihen sich vor allen Dingen in die Nachmittags-, und Abendstunden. In den Nächten bleibt es überwiegend trocken und die Wolken lockern auch mal auf. In den freundlichen Phasen sind tagsüber vereinzelt mal Temperaturen bis knapp über 20 Grad möglich, oberhalb von 500 m Höhe bleiben die Werte aber durchweg darunter. Innerhalb eines Regenschauers ist es auch direkt in den Flusstälern durchweg frisch. Für den Donnerstag steht eine leichte Änderung der Wetterlage bevor. Die Temperaturen kommen nur langsam in Schwung, das Wetter bessert sich aber und so dürfte sich die Sonne einige Stunden länger zeigen. Die Regenwahrscheinlichkeit nimmt weiter ab.

Trend: Ein Hauch von Spätsommer kommt ersten Septemberwochenende auf, denn mit südwestlichen Winden setzt sich die Sonne häufiger durch. Einige Schauer sind wohl erst zum Sonntagabend zu erwarten. Dazu erreichen die Temperaturen in den Tälern wieder Höchstwerte um 25 Grad.

