Nach Kälteschock im Sauerland kommt eine kleine Schneebombe

In Winterberg fällt Neuschnee. Auch in den Tälern des Sauerlandes wird der anfängliche Schneeregen in Schnee übergehen.

Hochsauerlandkreis/Winterberg. Nach dem harten Frost im Hochsauerland fällt Neuschnee auf den Bergen rund um Winterberg und in den Tälern. Die Schneelage bleibt aber unsicher.

Nach vier Tagen Sonnenschein ändert sich unser Wetter nun wieder. Am Freitag und Samstag sind viele Wolken unterwegs. Niederschlag fällt aber kaum. Zum Sonntag erreichen uns aus Norden einige Schneeschauer, in tieferen Lagen fällt auch Schneeregen. Auf den Bergen im Hochsauerland wird es ab Wochenmitte etwas milder. Die Tage sind durchweg sonnig, erst zum Freitag nähern sich einige Hochnebelwolken. Diese bringen aber keine Niederschläge. Dann dreht die Strömung wieder auf Nord und es kommt Schnee und Schneeregen auf. Bis etwa Mittwoch der folgenden Woche kann es weitere Schneeschauer bis ins Tal geben. Eine Schneedecke bildet sich voraussichtlich überall. Wie es in der zweiten Wochenhälfte weitergeht, ist noch sehr unsicher. Sowohl eine Fortsetzung des kalten Winterwetters als auch eine allmähliche Milderung aus Westen ist derzeit möglich.

Das Wetter auf dem Berg rund um Winterberg

So schnell kann es gehen. Am Montag sanken die Temperaturen auf dem Kahlen Asten nach gefühlt wochenlangem Regenwetter bis auf knapp -13 Grad in den Keller. Tagsüber wurde kaum die Marke von -10 Grad erreicht und so war es zum Wochenanfang insgesamt so kalt wie zuletzt vor drei Jahren. Hinzu kam der Ostwind, mit welchem sich die Temperaturen teils noch um mehrere Grad kälter anfühlten. Doch für viele von uns kompensierte der Sonnenschein diese Kälte bei weitem. Immerhin zeigte sich die Sonne von Montag bis Donnerstag etwas so lange wie im gesamten November und Dezember zusammengenommen. Wie geht es nun weiter ? Bereits in der Nacht zu Freitag hat uns feuchtere Luft aus Norden erreicht und mit dieser verschwindet die Sonne nun vorerst vollständig. Sowohl der Freitag als auch der Samstag zeigen sich weitgehend bewölkt oder auch neblig-trüb. Dazu bleibt es aber überwiegend trocken, wenige Nieselregentropfen oder etwas Schneegriesel ist die Ausnahme. Zum Sonntag nimmt der Wind wieder spürbar zu und mit ihm kommen leichte Niederschläge auf. Diese fallen überwiegend als Schnee und verstärken sich im Laufe des Tages. So bildet sich zum Montag hin eine Schneedecke von einigen Zentimetern. Tagsüber folgen bei leichtem Dauerfrost dann weitere Schneeschauer.

Das Wetter für Marsberg und die Medebacher Bucht

Frostig waren die vergangenen Nächte in der Medebacher Bucht und im Raum Marsberg. Am Mittwochmorgen war es mit -12,3°C in unserem Messnetz nirgends so kalt wie in Westheim bei Marsberg. Mit diesen zweistelligen Minusgraden ist es mit zunehmender Bewölkung nun aber erstmal vorbei. So klettern die Werte am Freitag und Samstag in den tiefsten Lagen sogar knapp über den Gefrierpunkt. Aus einer grauen Hochnebeldecke können zudem ein paar Tropfen Nieselregen oder wenige Schneeflocken fallen. Die Nachttemperaturen unterscheiden sich kaum zu den Tageswerten, es gibt also nur noch geringen Frost. Während der Wind am Freitag sehr schwach ist, lebt er zum Samstag deutlicher auf. Bis zum Abend bleibt es aber noch weitgehend trocken, erst in der Nacht zu Sonntag können erste leichte Niederschläge aufziehen. Diese fallen in etwas höheren Lagen meist als Schnee, im Tal teils als Schneeregen. Glätte ist überall möglich. Tagsüber werden die Schneeschauer allmählich häufiger und in der Nacht zu Montag kann sich überall eine dünne Schneedecke bilden. Diese wächst oberhalb von rund 400 m Höhe auch tagsüber noch etwas an, darunter ist es eher nasskalt.

Der Wetter für den Nordkreis

Am Montag und Dienstag gehörte die Region rund um Brilon zu den kältesten Ecken des Sauerlandes. Während die Temperaturen hier nicht über -4 Grad stiegen wurde im westlichen Sauerland teilweise der Gefrierpunkt erreicht oder sogar leicht überschritten. Der Grund für diesen Unterschied war der Ostwind, welcher im Westen für einen Föhneffekt sorgte. Die Luft erwärmte sich also beim Überströmen des Rothaargebirges. Mittlerweile hat der Wind nachgelassen und es sind mehr Wolken aufgezogen. Diese hinterlassen am Freitag und Samstag ein paar Regentropfen oder einzelne Schneeflocken. Da der Boden vielfach gefroren ist muss mit glatten Wegen und Straßen gerechnet werden. Zum Sonntag kommt auch noch leichter Schneefall hinzu. Dieser wird erst gegen Abend und in der Nacht zu Montag etwas stärker. Im Ruhrtal kann es auch Schneeregen sein. Dazu frischt der Wind spürbar auf. Gegen Montagmorgen bildet sich häufig eine dünne Schneedecke, selbst in etwas tieferen Lagen. Tagsüber folgt dann klassisches Schauerwetter mit einem Mix aus Sonnenschein, dichten Wolken und weiteren Schneeschauern. In mittleren und höheren Lagen ist es recht winterlich.

Trend: Die kommende Wetterwoche wird wohl wieder sehr spannend werden. Der Dienstag ist mehrheitlich recht kalt mit noch einzelnen Schneeschauern, zum Mittwoch deutet sich eine Luftmassengrenze mit Schnee und Regen an. Zum Wochenende könnte es wieder kälter werden.

