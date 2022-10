In den HSK kommen mehr Ärzte als noch in den Vorjahren.

Gesundheit Nach Pandemie: Mehr Ärzte und Pflegepersonal in HSK-Kliniken

Hochsauerlandkreis. Trotz Probleme, Ärzte aufs Land zu holen, scheint die Zahl der Mediziner in den HSK-Kliniken zu wachsen. Die Zahl der Patienten überrascht aber.

In den Kliniken im Hochsauerlandkreis ist die Zahl der Intensivbetten gestiegen, ebenso die Zahl der behandelten Patienten. Das geht aus einer Statistik von Information und Technik NRW hervor, die die Entwicklung der Krankenhäuser im Hochsauerlandkreis erfasst.

Insgesamt gibt es im HSK zehn Krankenhäuser, darunter die Hochsauerlandkliniken aber auch das Maria Hilf-Krankenhaus in Brilon oder das St.-Marien-Hospital Marsberg. In den zehn Kliniken gab es 2021 insgesamt (im Jahresdurchschnitt) 2141 Betten, davon 137 Intensivbetten. Eine Steigerung von 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der Intensivbetten ist sogar um 17,1 Prozent gestiegen, denn 2020 waren es noch 117, 2019 noch 102. Vor zehn Jahren hat es in damals noch 14 Kliniken nur 80 Intensivbetten im HSK gegeben.

Patienten-Zahl im HSK steigt in Pandemiejahren

Die Zahl der Patienten die vollstationär in den HSK-Kliniken behandelt worden sind, lag 2021 bei 68.031 Menschen, 2019 waren es 66.191 Menschen. Überraschend ist, dass die Statistik damit für die beiden Pandemiejahre weniger vollstationär behandelte Menschen aufweist als für 2019 (75.835 Patienten). Die durchschnittliche Verweildauer in den Kliniken hat sich allerdings nicht durch die Pandemie geändert. Patienten bleiben im Jahresdurchschnitt rund 7 Tage in den Kliniken.

Klinikpersonal ist mehr geworden – Auch mehr Ärzte im HSK

Gute Nachrichten zeigt die Statistik für das Klinikpersonal. So ist die Zahl der hauptamtlich tätigen Ärztinnen und Ärzte im HSK von 564 im Jahr 2020 auf 574 im Jahr 2021 gestiegen – eine Steigerung von 1,8 Prozent trotz der Problematik im ländlichen Raum. Nichtärztliches Personal in den Kliniken ist ebenfalls angewachsen, um 5,9 Prozent auf 4011 Menschen. Pflegepersonal macht einen Anteil von 2072 Menschen aus – und hat sich von 2020 auf 2021 um 15,9 Prozent gesteigert.

Im Jahr 2021 wurden in den 335 nordrhein-westfälischen Krankenhäusern 4,1 Millionen Patientinnen und Patienten vollstationär behandelt. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, stieg damit die Patientenzahl um knapp 90.000 bzw. 2,2 Prozent gegenüber 2020. Im Vergleich zum Jahr 2019 ging die Zahl der vollstationären Behandlungen allerdings um 560.000 bzw. 12,0 Prozent zurück. Im Zeitraum von 2011 bis 2019 war die Zahl der vollstationären Behandlungsfälle von 4,3 Millionen im Jahr 2011 auf 4,7 Millionen im Jahr 2019 nahezu kontinuierlich gestiegen.

