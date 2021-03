So soll das Schulzentrum demnächst aussehen: In der Mitte der bis auf das Erdgeschoss abgetragene Altbau, links hinten der neue naturwissenschaftliche MINT-Trakt, vorne links der neue Westflügen, in der Mitte rechts der auf den Parkplatz- und Grünfläche zur Straße hin entstehende Anbau für das Gymnasium und hinten der Anbau für die Sekundarschule