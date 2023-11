Bei zwei mutmaßlichen Tätern klickten die Handschellen. Sie sitzen nun in Haft.

Kriminalität Nach Überfall in Winterberg: Polizei fasst brutale Räuber

Winterberg Fahndungserfolg: Bei einem Straßenraub wurde ein Mann in Winterberg schwer verletzt. Nun sitzen die mutmaßlichen Täter in Haft

Am vergangenen Sonntagabend wurde in der Nuhnestraße in Winterberg ein 19-jähriger Mann überfallen. Die Täter erbeuteten die Geldbörse sowie das Mobiltelefon des Opfers. Der schwer verletzte junge Mann wurde durch einen Zeugen aufgefunden. Nun kann die Kreispolizeibehörde des Hochsauerlandkreises einen schnellen Fahndungserfolg vorweisen.

Das zuständige Fachkommissariat hatte umgehend die Ermittlungen übernommen, teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Zwischenzeitlich kam es zu mehreren Wohnungsdurchsuchungen in Winterberg und Olsberg. Der Verdacht richtete sich zeitnah gegen insgesamt vier Männer. Alle Beschuldigte wurden durch die Kriminalpolizei vorläufig festgenommen.

Untersuchungshaft

Ein 18-jähriger Mann aus Winterberg wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen zwei weitere Beschuldigte aus Winterberg, jeweils 17 und 25 Jahre alt, wurde Untersuchungshaft angeordnet. Ein 31-jähriger Olsberger wird aktuell dem Haftrichter vorgeführt. Das Opfer wurde durch die Tat schwer verletzt und befindet sich noch immer in ärztlicher Behandlung. „Mit den Festnahmen ist das Verfahren der Kriminalpolizei noch nicht erledigt. Die bislang gewonnenen Erkenntnisse müssen sorgfältig ausgewertet und anschließend bewertet werden“, heißt es in der offiziellen Verlautbarung.

