Nach Unterwetter kommt harte Wetterwende fürs Sauerland

Hochsauerlandkreis. Der Sommer brachte in Teilen des Hochsauerlands schwere Unwetter mit Gewitter, Sturm und Hagel. Jetzt ändert sich das Wetter wieder deutlich.

Nach viel schwüler Luft und Gewittern in dieser Woche bringt uns das Wochenende im Hochsauerlandkreis wieder eine Rückkehr zu dem ruhigen und sonnigen Wetter, welches wir aus den vergangenen Wochen kannten. Dabei ist die Luft auch trockener und besser auszuhalten. In den Nächten kann man gut durchlüften, tagsüber wird es sommerlich warm.

Lesen Sie auch: Nackt gebadet: Eindringlinge brechen ins AquaOlsberg ein

Das Wetter auf dem Berg

Mit dem Dienstag und mit dem Donnerstag erlebten wir rund um den Kahlen Asten die Gewittertage Nummer 2 und 3 in diesem Sommer. Sie besserten auch die Niederschlagsbilanz auf, die im Juni zuvor nahe 0 gelegen hatte. Nachdem ein umfangreiches Regengebiet in der Nacht zu Freitag allmählich nach Osten abzieht, beginnt der Tag noch mit vielen Restwolken und ab und an kann es noch ein wenig regnen. Im Tagesverlauf macht sich dann aber aus Westen ein neues Hochdruckgebiet bemerkbar, welches für zunehmende Wolkenauflockerungen und mehr Sonnenschein sorgt. Trotzdem bleiben die Temperaturen deutlich unter der 20 Grad-Marke. Ein frischer Wind weht die schwüle Luft der Vortage zudem weg. In der Nacht zu Samstag kühlt es auf Werte von rund 10 Grad ab. In den Tälern rund um Winterberg sind noch einige Nebelfelder unterwegs, die sich tagsüber aber schnell auflösen und dann erleben wir einen freundlichen Sommertag bei Temperaturen knapp über 20 Grad. Am Nachmittag können einzelne Schauer nicht ausgeschlossen werden, für die allermeisten bleibt es aber trocken. Auch der Sonntag präsentiert sich oft freundlich, die Temperaturen steigen noch ein wenig an und erreichen bis zu 24 Grad.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Lesen Sie auch: Bleichhaus Marsberg: Leidenschaft von Jörg und Silke Tripke

Zwölfmal in diesem Monat kletterte das Thermometer an der Sekundarschule in Medebach bereits über die 25 Grad-Marke, was einem offiziellen Sommertag entspricht. Mit den kräftigen Schauern und Gewittern vom Dienstag und Donnerstag wurde auch hier die bisher sehr maue Niederschlagsbilanz des Junis und damit des gesamten Sommers deutlich aufgebessert. Nach der Sommersonnenwende am Mittwoch werden die Tage nun allmählich wieder kürzer, die Sonnenstunden am Freitag aber wieder mehr. Ein Hochdruckgebiet nähert sich und es sorgt dafür, dass sich die schwülwarme Gewitterluft nach Osteuropa abzieht und wir rund um das Wochenende neuerdings angenehme Sommerluft bekommen. Am Freitag klettern die Temperaturen dazu auf Werte um oder über 20 Grad und die Wolken lockern nach letzten Regen am Morgen schnell wieder auf. Die Luft braucht einige Zeit bis sie die Feuchte der Vortage abgeschüttelt hat und so bildet sich in der Nacht zu Samstag wieder zeitweise Nebel, der mit der kräftigen Junisonne aber tagsüber schnell verschwindet. Dann ist es warm und freundlich mit wieder rund 25 Grad. Am Sonntag können hier sogar noch 3 Grad obendrauf kommen. Der Wochenanfang konnte dann wieder etwas unbeständiger verlaufen.

Das Wetter für den Nordkreis

Lesen Sie auch: Anwohner droht bei Schützenfest in Hoppecke mit Schießverbot

Am Dienstag kommender Woche erwarten wir den sogenannten Siebenschläfertag, welcher laut einer sehr bekannten Bauernregel das Wetter der kommenden sechs Wochen und damit des Hochsommers vorhersagen soll. Wie immer bei Bauernregeln muss man hier sehr vorsichtig sein, denn es handelt sich dabei nur um sehr grobe Beobachtungen, die in kaum mehr als 50 % aller Jahre etwas Wahres haben. So muss es einen auch nicht schockieren, dass wir nun in eine eher wechselhafte Witterungsphase geraten sind, die sich doch recht deutlich vom wochenlangen Sonnenschein aus der zweiten Maihälfte und der ersten Junihälfte unterscheidet. Rund um das Wochenende prägt allerdings auch rund um Olsberg und Brilon ein Zwischenhoch unser Wetter. Dieses sorgt bereits am Freitag für längere freundliche Abschnitte, welche sich bei Temperaturen von rund 20 Grad auch sehr gut aushalten lassen. Nach einer teils nebligen Nacht zum Samstag bringt der Start ins Wochenende viel Sonnenschein und meist nur harmlose Quellwolken. Ein kurzer Schauer gerade über den Bergen kann am Nachmittag nicht ausgeschlossen werden. Meist bleibt es weitgehend trocken. Dies gilt auch für den Sonntag, der noch ein wenig wärmer wird. Zum Abend und in der Nacht zum Montag ziehen hohe Wolkenfelder auf, die am Wochenanfang auch wieder Schauer bringen können.

Trend: Eine westliche Luftströmung bringt in der kommenden Woche mal etwas freundlicheres und mal etwas wechselhaftes Wetter. Einige Schauer müssen eingeplant werden. Die Temperaturen bewegen sich meist in einem mäßig warmen Bereich. An den allgemeinen recht sommerlichen Bedingungen ändert sich aber wenig.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon