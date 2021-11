Mode Nachhaltigkeit in Hallenberg: Secondhand-Börse für Damen

Hallenberg. Kleiderbörse für Damen: Die erste Veranstaltung dieser Art in Hallenberg ist ein voller Erfolg. Landfrauen sehr zufrieden mit dem Ergebnis.

Audrey Hepburn schickt mit ihrem unvergleichlichen Augenaufschlag ein aufmunterndes Lächeln, auch Grace Kelly gegenüber scheint das bunte Treiben im Hallenberger Kump sehr zu gefallen. Am späten Samstagnachmittag fand dort die erste Damenkleiderbörse der Landfrauen statt und hätte mit den großformatigen Fotos der aktuellen Ausstellung „Ikonen der Leinwand“ wohl kein passenderes Ambiente haben können. Zahlreiche Frauen aus Hallenberg und den umliegenden Orten nutzten die Gelegenheit zum Stöbern und Klönen in Hallenberg.

Schon beim Betreten des Kumps bekommen die Teilnehmerinnen direkt gute Laune. Nach der konsequenten 3G-Kontrolle gibt es auf Wunsch ein Gläschen Sekt, dann locken rund 20 sehr liebevoll dekorierte Stände – teilweise sogar mit Musik und einer spontanen Modenschau. „Wir hätten noch deutlich mehr Tische vergeben können, aber dann hätten Platz und Abstandsregeln nicht gepasst“, freut sich Jennifer Eppner als erste Vorsitzende der Landfrauen über den guten Zulauf. Die Idee zu einer solchen Börse kam bei einem zufälligen Gespräch darüber, dass man ja immer zu viele Kleider im Schrank hat, die eigentlich noch tipptopp in Ordnung sind. Kinderkleiderbörsen sind in der Region sehr gut etabliert, warum es also nicht einmal mit einer Secondhand-Börse für Damenkleidung versuchen? Die positiven Reaktionen aller Anwesenden zeigen, dass damit eine Marktnische gefunden wurde.

An jedem Stand gibt es etwas Neues zu entdecken Foto: Rita Maurer

Für jede Größe etwas dabei

Kleider, Mäntel, Sportzeug, Mützen mit passenden Schals, Schmuck und vieles mehr – an jedem Stand gibt es etwas Neues zu entdecken, für alle Größen und Geschmäcker ist etwas dabei. Durch den Kump weht ein kühler Luftzug, das liegt jedoch nicht an der guten Stimmung, sondern nur an den gekippten Fenstern. Ein Kuschelpullover für „aufs Soffa“, kaum getragene Doc Martens für die Tochter, handgestrickte Socken und die ersten Weihnachtsgeschenke hat eine Kundin unterm Arm. Ein kleines Mädchen steht vor silber-glitzernden Pumps: „Oh Mama, wie bei ´Drei Nüsse für Aschenbrödel´!“

Eine weitere Kundin hat eine Jeans mit Schlag für ihre Freundin entdeckt: „Guck mal, das ist doch eine Hose für Dich, genau Dein Stil. Probier mal an.“ An Umkleide-Möglichkeiten haben die Landfrauen auch gedacht und einen kleinen Nebenraum mit Paravents ausgestattet. Die Hose passt nicht, aber dafür wechseln zwei Marken-Blusen für zehn Euro die Besitzerin. „Und dieser Schal? Kostet fünf Euro. Ach, komm, weil Du es bist, vier Euro.“ „Ich freu mich und hab schon einiges verkauft. Zuhause lägen die Sachen nur rum, zum Wegwerfen sind sie zu schade, jetzt hat jemand anderes Freude daran“, sagt eine der Ausstellerinnen, bevor sie selber eine Runde dreht und die Tischnachbarinnen auf ihren Stand aufpassen.

Neben dem Einkaufen stehen auch die Pläuschchen hoch im Kurs. „Man trifft sich in diesen Zeiten ja so selten, und wer weiß, wie es jetzt mit der Pandemie weitergeht“, lautet die einhellige Meinung. Eine junge Frau macht sich nach einem ausgiebigen Bummel mit vollen Taschen auf den Nachhauseweg: „Ich finde diese Aktion ganz toll. Sowas hat hier noch gefehlt. Bitte macht weiter!“, lobt sie die Organisatorinnen. Deshalb wird es voraussichtlich im Frühjahr vor der Sommersaison eine Neuauflage geben.



