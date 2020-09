Feuergefahr Nächtlicher Waldbrand in Marsberg

Marsberg. 100 Quadratmeter Wald und ein Holzstoß in Flammen. Feuerwehr muss gelagerte Stämme auseinander ziehen.

Ein weiterer Waldbrand hat in der Nacht zum Samstag (26.9.) die Löschgruppe Obermarsberg und den Löschzug Marsberg auf den Plan gerufen. Auf einem Wirtschaftsweg im Priesterberg in der Nähe der Skihütte standen ca. 100 Quadratmeter Wald und ein Stoß Baumstämme in Flammen.

Ein Autofahrer hatte von der B7 aus Feuerschein bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Er und ein weiterer Autofahrer wiesen die anrückenden Feuerwehren ein. An der Einsatzstelle wurde von dem ersteintreffenden Fahrzeug aus Obermarsberg ein Löschangriff mit einem C-Rohr vorgenommen. Diese Maßnahme zeigte schnellen Erfolg, das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden.

Feuer zog unter Holzstoß

Die Löschwasserversorgung wurde aus einem nahen Fischteich sichergestellt, ferner standen die beiden Marsberger Löschfahrzeuge mit ihrem Löschwasservorrat bereit.

Zwar war der Flächenbrand schnell gelöscht, als erschwerend stellte sich aber heraus, dass das Feuer bereits unter einen Stoß gelagerte Baumstämme gezogen und darauf übergegangen war. Um auch diese zu löschen, mussten die Baumstämme mit Motorsägen zerkleinert und auseinandergezogen werden.

Knapp dreißig Einsatzkräfte aus Obermarsberg und Marsberg waren unter der Leitung von Klaus Rosenkranz aus Obermarsberg mehrere Stunden im Einsatz. Auch die Polizei war vor Ort. Ermittlungen zur Brandursache laufen.