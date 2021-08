Naturbad Hallenberg: Freibadsaison so trüb wie das Wetter

Hallenberg. Da hatten sich alle auf Sommer, Sonne, Freibadspaß gefreut, doch daraus wurde nichts: Das Naturbad Hallenberg beendet die Saison vorzeitig.

Sommer, Sonne, Freibadspaß – das gab es witterungsbedingt in dieser Saison im Hallenberger Naturbad leider nur an einigen wenigen Tagen Ende Juni. Und so fällt die Bilanz so trübe aus wie das Wetter in diesem Sommer: Unterm Strich konnten nur rund 50 Besucher und Besucherinnen gezählt werden. Die Saison wurde vorzeitig beendet. Zum Vergleich: In einem guten Sommer kommt man in Hallenberg auf rund 8000 Schwimmgäste.

„Leider mussten wir uns aufgrund anhaltenden schlechten Wetters Mitte August dazu entschließen, die Naturbad-Saison 2021 vorzeitig zu beenden. Als unbeheiztes Naturbad sind wir zwingend auf länger anhaltende Schönwetterperioden mit durchgehenden höheren Temperaturen angewiesen, da ansonsten die Wassertemperatur einen Schwimmbetrieb trotz Sonnenscheins nicht zulassen. Leider traten diese Schönwetter-Abschnitte in diesem Jahr jedoch nur jeweils für wenige aufeinander folgende Tage auf, so dass ein regelmäßiger Badebetrieb im Naturbad nicht möglich war“, so die Stadt Hallenberg auf Anfrage der WP.

Gute Alternative: Hallenbad geöffnet

Das zeigt auch der Blick aufs Wasserthermometer: Oliver Kewald, Fachangestellter für Bäderbetriebe, erklärt, dass das Wasser zurzeit nur 17 Grad warm ist. Um so besser, dass schon im Vorfeld entschieden worden war, in diesem Jahr zweigleisig zu fahren: „Bereits im Vorfeld hatten wir uns konkrete Gedanken gemacht, im Falle einer witterungsbedingten Schließung das erst im vergangenen Jahr renovierte Hallenbad kurzfristig als Alternative zu öffnen. Aufgrund der vorgenannten Umstände haben wir daher das Hallenbad als Schwimmalternative ab dem 1. Juli 2021 durchgehend geöffnet“, so die Stadt. Mehr als 300 Besucher/innen haben das Angebot genutzt.

Die Hallenbadöffnung hatte noch einen weiteren positiven Effekt: Es konnten dort Anfänger-Schwimmkurse durchgeführt werden. Oliver Kewald freut sich, dass so in dieser Zeit insgesamt 30 Kindern im Alter von fünf bis sechs Jahren das Schwimmen beigebracht werden konnte. So konnte die coronabedingte Wartelist deutlich abgebaut werden.

Die Öffnung des Hallenbads wird nun nahtlos, das heißt ohne Unterbrechungszeitraum über die Wintersaison fortgesetzt.

