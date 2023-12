Neue Beleuchtung lässt Winterberg weihnachtlich erstrahlen

Winterberg. Es leuchtet viel heller und strahlender als sonst in der Winterberger Innenstadt.Grund dafür: Es gibt eine neue Weihnachtsbeleuchtung.

Alle Jahre wieder erstrahlt die Winterberger Kernstadt in weihnachtlichem Glanz. Verantwortlich für die schöne Weihnachtsbeleuchtung sind der Stadtmarketingverein Winterberg mit seinen Dörfern sowie der Verkehrsverein Winterberg. Nun war es Zeit, einen Großteil der Beleuchtung zu erneuern.

Lesen Sie auch

16.000 Euro hat der Stadtmarketingverein dafür investiert. Die Hälfte dieser Summe kam aus dem Fördertopf des Verfügungsfonds. Geplant ist, auch die kleineren Beleuchtungselemente an den Tannenbäumen sowie die Sterne zu erneuern. Diese Investition wird im Rahmen des zurzeit in Arbeit befindlichen Beleuchtungskonzeptes integriert und mittelfristig umgesetzt. „Im Laufe der Jahre haben wir festgestellt, dass die Strahlkraft der Beleuchtung nicht mehr den gewünschten Effekt erzielt hat. Deshalb haben wir uns entschlossen, die Lichter und die grünen Girlanden um die großen Beleuchtungselemente, die über der Hauptstraße und Am Waltenberg hängen, zu erneuern. Wir sind diesbezüglich sehr dankbar für die finanzielle Förderung aus dem Verfügungsfonds“, sagt Stadtmarketing-Projektmanagerin Nicole Müller. Angefangen bereits im vergangenen Jahr wurden jetzt die restlichen 16 Elemente ausgetauscht.

Stromkosten immer im Blick

Natürlich haben die Stadt Winterberg und der Stadtmarketingverein immer auch die Energiekosten im Auge. So wurde zum Beispiel die Weihnachtsbeleuchtung in den Ortsteilen in den letzten Jahren mit hohem finanziellen Aufwand der unterschiedlichen Betreiber wie zum Beispiel der Verkehrsvereine, dem Stadtmarketingverein oder der Dorfgemeinschaften auf LED umgestellt, so dass der Stromverbrauch signifikant gesenkt wurde. Die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt hängt unmittelbar mit der Straßenbeleuchtung zusammen und wird von der Stadt Winterberg im Rahmen der Stromlieferung für eben diese Straßenbeleuchtung bezahlt. Der große Weihnachtsbaum auf dem Winterberger Marktplatz wird darüber hinaus über eine Zeitschaltuhr gesteuert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon