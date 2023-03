Sicherheit Neue Polizisten auf den Straßen in Marsberg und in Brilon

Marsberg/Brilon. Sie kennen die Kriminalitätslage und überwachen Brennpunkte: In Brilon und Marsberg gibt es neue Bezirksdienstbeamte. Die Neuen im Kurzporträt.

Ingo Hanfland auf den Straßen in Brilon unterwegs

Bezirksdienstbeamte in Brilon: Polizeihauptkommissar Willi Schmücker (links) und Polizeihauptkommissar Ingo Hanfland (rechts). Foto: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Seit Anfang Oktober ist Ingo Hanfland auf den Straßen in Brilon unterwegs. Der 53-jährige Assinghauser löste Werner Brücher ab. Auch er begann 1986 seinen Dienst beim Bundesgrenzschutz. Im Jahr 1997 wurde er in den HSK versetzt, dort versah er zuletzt Dienst in Winterberg. Nun steht er in Brilon gemeinsam mit Willi Schmücker bei polizeilichen Fragen und Problemen helfend zur Seite.

Ingo Hanfland ist der Ansprechpartner für die Bereiche Brilon Madfeld, Hoppecke, Rösenbeck, Messinghausen, Bontkirchen, Gudenhagen, Petersborn und Brilon-Wald. Willi Schmücker steht in den Bereichen Brilon Alme, Thülen, Nehden, Wülfte, Radlinghausen, Eßhoff, Rixen, Scharfenberg und Altenbüren bei polizeilichen Anliegen zur Verfügung.

Ralf Köcher der neue Ansprechpartner in Marsberg

Neuer Bezirksdienstbeamter in Marsberg. Polizeihauptkommissar Ralf Köcher Foto: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Seit Anfang September ist Ralf Köcher der neue Ansprechpartner in Marsberg. Er löste den in den Ruhestand gegangenen Antonius Bigge ab. Der 55-jährige begann 1986 seinen Dienst beim Bundesgrenzschutz. Nachdem er einige Jahre Dienst in Köln und Paderborn versah, wechselte er 2015 in den HSK. Zuletzt war er im Streifendienst der Polizeiwache Brilon tätig. Nun freut er sich auf persönliche Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern in Marsberg.

Den Bezirksdienstbeamten ist neben der Verkehrssicherheit auch die frühkindliche Verkehrserziehung in Kindergärten und Grundschulen ein besonderes Anliegen. Sie kennen die Kriminalitätslage in ihren Bezirken und überwachen Brennpunkte. Darüber hinaus vollstrecken sie Haftbefehle und bearbeiten Aufenthaltsermittlungen.

