Neue WhatsApp-Masche und falsche Polizisten in Marsberg

Marsberg. Mehrere Betrugsversuche in Marsberg: Die Täter versuchen es per WhatsApp und am Telefon. Die Polizei im Hochsauerland zu den Fällen.

Zu zwei Fällen kam es am Mittwoch in Marsberg, in denen die Täter eine neue WhatsApp-Masche ausprobierten. In beiden Fällen wurde von den vermeintlichen Opfern der Betrugsversuch erkannt. Sie erhielten auf ihr Handy eine SMS von ihrem vermeintlichen Sohn. Sie sollten einem Link zu einem WhatsApp-Kontakt folgen, damit man dann auf WhatsApp weiter schreiben könne. Das taten die angeschriebenen Personen nicht sondern informierten die Polizei.

Lesen Sie auch:Brilon: Erschütterung mit Stärke 1,9 - das was der Auslöser

Zwei Mitbürger wurden ebenfalls am Mittwoch von einem falschen Polizeibeamten angerufen. Der unbekannte Täter gab an, Polizist der Wache Marsberg zu sein. Er wollte die Angerufenen aufmerksam machen, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen würde und sie ihre Wertsachen in polizeiliches Gewahrsam geben könnten. Die vermeintlichen Opfer informierten auch in diesen Fällen die Polizei.

Lesen Sie auch: HSK aktuell im Brennpunkt: Die fiesesten Tricks der Betrüger

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon