Neuer Ablauf bei der Klimaschutz-Demonstration in Brilon

Brilon. Bei der vergangenen Klimademonstration in Brilon fehlten vor allem junge Leute. Das soll am 24. September anders werden. Genauso wie der Ablauf.

Noch nie zuvor hat man den Klimawandel so deutlich zu spüren bekommen wie in den letzten Jahren. Nicht nur auf der anderen Seite der Welt sondern auch hier in Deutschland. Brände, Dürren, Überflutungen, Stürme oder Temperaturrekorde. Die Häufungen von solchen Wetterextremen zeigen deutlich, dass es der Erde nicht gut geht. Deshalb gehen am kommenden Freitag, 24. September weltweit wieder Menschen mit Fridays for Future auf die Straßen. Aus diesem Anlass sollen auch die Briloner die Gelegenheit bekommen sich mit dem Thema zu beschäftigen. Die Beteiligung bei den vergangenen Demoveranstaltungen in Brilon war laut den Organisatoren noch nicht optimal.

Bessere Klimaschutzmaßnahmen

Die Fridays for Future Bewegung ist der Aufschrei der jungen Generation für bessere Klimaschutzmaßnahmen. Doch gerade die Schüler haben bei diesen Demonstrationen gefehlt. Die Verantwortlichen sind sich sicher: Das geht besser. Jetzt hat jeder noch einmal die Gelegenheit zu zeigen, dass ihm die Zukunft der Erde nicht egal ist.

Es wird am 24. September eine etwas andere Art des Klimastreiks geben. In der Passage des Volksbankcenters, in der Bahnhofstraße und vor dem Haus Hövener werden Infostände aufgebaut sein. Ab 15 Uhr wollen die Organisatoren dort allen zeigen, wie die Zeit drängt und was man in Zukunft ändern kann. Natürlich können auch Fragen gestellt oder gefachsimpelt werden. Dabei geht es um Klimawandel weltweit und vor der eigenen Haustür.

Gespräch mit dem Bürgermeister in Brilon

Im Laufe der Veranstaltung wird es auch ein Gespräch mit dem Bürgermeister am Haus Hövener geben. In diesem werden gezielte Fragen gestellt und nochmals deutlich gemacht, wie wichtig ein schnelles Handeln ist. Die Veranstalter hoffen sehr, dass diese Form der Veranstaltung mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber egal wie sie ausgeht, aufgeben ist für sie keine Option.

