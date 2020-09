Neuer Chefarzt am Maria-Hilf Brilon gilt als Top-Experte

Brilon. Dr. Martin Pronadl ist neuer Chefarzt am Maria-Hilf in Brilon. Mit dem Mediziner holt das Krankenhaus einen ausgewiesenen Experten.

Heute tritt der neue Chefarzt und Leiter der Allgemein- und Viszeralchirurgie, Dr. med. Martin Pronadl, seinen Dienst am Maria Hilf-Krankenhaus in Brilon an.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der 1967 geborene Facharzt stammt aus Essen und ist seit 2017 als Leitender Oberarzt an dem zum Helios-Konzern gehörenden St. Elisabeth-Krankenhaus Oberhausen (203 Betten) tätig gewesen. Dort leitete er die Abteilung für Viszeralchirurgie und Proktologie mit leitete. Zuvor war er in gleicher Position am St. Josef-Krankenhaus Essen-Werden (167 Betten) tätig.

Experte für minimalinvasive Chirurgie

Dr. med. Pronadl ist ausgewiesener Experte der sogenannten minimalinvasiven Chirurgie, einer Operationstechnik mit kleinen Schnitten und minimalen Traumata.

Egal ob Blinddarmentfernung, Gallenblasenentfernung, eine Operation eines gutartigen, beziehungsweise bösartigen Tumors des Dickdarms oder sogar eine Behandlung eines Leistenbruches – aufgrund der ,,Schlüsselloch-Technik“ kann der Aufenthalt im Krankenhaus deutlich verkürzt werden.

Blick auf das Maria Hilf-Krankenhaus Brilon. Die rechts oben liegenden Freifläche ist als Standort für eine psychiatrische Tagesklinik des LWL im Gespräch Foto: Hans Blossey

Darüber hinaus ist Dr. Pronadl zusätzlich ausgewiesener Experte in der Adipositas-Chirurgie. Durch Operationen an Magen und Darm wird das krankhafte Übergewicht so dauerhaft behandelt. In Zukunft wird er auch die Selbsthilfegruppe von adipösen Patientinnen und Patienten mit begleiten und ihnen bei der Behandlung der Krankheit zur Seite stehen. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass das St. Elisabeth-Krankenhaus als Adipositas-Zentrum zertifiziert wurde.

Kontakt über Netzwerke

Mit Dr. Pronadl bekomme das Maria Hilf einen Chefarzt, der „medizinisch und menschlich wunderbar zu Brilon passt,“ so Krankenhaus-Geschäftsführer Rene Thiemann zur WP. Der Kontakt ins Hochsauerland sei „über Netzwerke“ entstanden. Er freue sich ,,auf die neuen Herausforderungen in Brilon, auf das neue Team im Krankenhaus, auf das Kennenlernen der niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen und auf die neue Heimat Brilon, wohin ich auch meinen Lebensmittelpunkt verlegen werden“, so Dr. Pronadl. Als leidenschaftlicher Mountainbiker werde er sich im Sauerland mit Sicherheit sehr wohl fühlen.

Erste Gespräche Langsam konkretisiert sich auch die Nachfolge von Chefarzt Dr. Ulrich Schmidt. Der Unfall-Chirurg wollte schon längst im Ruhestand sein, hatte sich aber in den vergangenen Jahren immer wieder am Maria Hilf zur Verfügung gestellt. Seit Mitte der 90er Jahre ist Dr. Schmidt am Schönschede tätig und hat mit seiner Arbeit im Bereich der Orthopädie wesentlich den guten Ruf des Hauses über die Region hinaus mitgeprägt. Was seine Nachfolge angeht seien „erste Bewerbungsgespräche vereinbart“, so Geschäftsführer Rene Thiemann auf Anfrage der WP.

Mit Dr. Pronadl erhält der seit 1. Juli am Maria Hilf tätige Gastroenterologe Dr. Gennadi Schüttke seinen „schneidenden“ Partner. Der bisherige Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie, Dr. Ralf Kirchner, hatte Ende März nach zehn Jahren das Maria Hilf in Brilon verlassen und war zum 1. Mai an dessen Namensvetter in Warstein gewechselt.

Auslastung steigt nach Corona-Lockdown wieder

Die Neubesetzung werde sich positiv auf die Belegung des Hauses auswirken, so Rene Thiemann weiter. Überhaupt werde der Krankenhausbetrieb nach den Corona-Einschränkungen derzeit „wieder hochgefahren“. Das sei auch schon im Bereich der Geriatrie spürbar.

Generell sei das Krankenhaus „auf Erholungskurs“. Das hatte auch in der vergangenen Woche Bürgermeister Dr. Christof Bartsch in der Ratssitzung gesagt