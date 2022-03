Neuer Historien-Roman über Obermarsberg mit Kaiser Karl

Obermarsberg. Im 4. Band der Arnulf-Saga geht es in den hohen Norden. Hamburg wird gegründet. Und es gibt Intrigen um den Königssohn Karl der Jüngere.

Kaiser Karl, die Eresburg und das heutige Obermarsberg: Eine Verbindung, die auf der alt-ehrwürdigen Oberstadt seit jeher hochgehalten wird. Erst recht in diesem Jubiläumsjahr: Vor 1250 Jahren eroberte Karl der Große die Eresburg (das heutigen Obermarsberg) und brachte den christlichen Glauben ins Diemeltal. Wie berichtet, wollen im Jubiläums-Jahr die Marsberger und Obermarsberger dieses Jubiläum mit vielen, vielen Veranstaltungen und einem historischen Markt im September auf der Oberstadt feiern.

Aber auch dem Historien-Roman-Autor Robert Focken hat es die Figur des großen Kaisers angetan. „Meine Leidenschaft ist Geschichte“, sagt er im Telefongespräch mit der WP. Im speziellen die Zeit Karls des Großen, egal ob in Hessen, Westfalen oder Bayern. „Es war eine spannende Zeit. Die Weichen für das spätere Deutschland wurden gestellt“, so der Historiker. Er lebt seine Vision: Er will das gesamte deutsche Mittelalter in Form einer Romanserie nacherzählen. Im Mittelpunkt steht der Krieger Arnulf und Karl der Große. Die Geschichten und Abenteuer hat Focken in historische Ereignisse und Kriegsschauplätze des ausklingenden 8. Jahrhunderte gepackt, eine Zeit, geprägt von Aberglauben und Brutalität, Frömmigkeit und Leidenschaft. 2018 las er aus seinem damals neu erschienen 2. Buch „Arnulf das Schwert der Sachsen“ im Museum der Stadt Marsberg in Obermarsberg vor Publikum.

„Schwert der Sachsen“

Jetzt ist sein vierter Band der Arnulf Saga erschienen. Nachdem es Arnulf im ersten Band „als Axt der Hessen“ und im zweiten Band als „Schwert der Sachsen“ bei der Eroberung und Rückeroberung der Eresburg auf dem Eresberg (dem heutigen Obermarsberg) als Truppführer des Frankenkönigs zu Ruhm gebracht hat, lässt Robert Focken im dritten Band die Leser am Königsdrama um den Bayernherzog Tassilo teilhaben, bei dem es um nicht weniger als um alles oder nichts geht.

Auch als E-Book zu haben Der Autor Robert Focken ist in Höxter geboren und aufgewachsen. Heute lebt er mit seiner Familie bei Frankfurt. Der 4. Band der Arnulf-Saga „Arnulf. Die Axt der Hessen“ ist 581 Seiten stark und kostet im Buchhandel 16 Euro, als E-Book im Kindle-Shop 9,99 Euro.

Im vierten und neuesten Band treibt es den wagemutigen Krieger Arnulf an die Elbe: Es ist das Jahr 798 nach Christus. Karl der Große steht im Zenit seiner Macht. Doch an der unteren Elbe, der wilden Nordgrenze des Reiches, braut sich ein Sturm zusammen. Hier ist Arnulf mit seinen Männern nach seinem Zerwürfnis mit dem König geflohen.

Robert Focken gibt Autogramme nach der Autorenlesung zu seinem zweiten Band der Arnulfsaga im Museum der Stadt Marsberg in Obermarsberg Foto: Annette Dülme

Zwischen den miteinander verfeindeten Sachsen, Slawen und Dänen errichtet Arnulf seine eigene Herrschaft. Der charismatische Kriegsmann und seine Söhne bauen Delbende, das heutige Lauenburg und die Hamarburg (Hamburg) zu Festungen aus. Bis dort, so hoffen Arnulf und seine Familie, wird der lange Arm Karls nicht reichen. „Aber sie wissen auch, dass Karl wenig vergisst und noch weniger vergibt“, schreibt Robert Focken in dem Klappentext.

Königssohn Karl der Jüngere

In diesem historischen Roman kommt auch der älteste Sohn Karls des Großen, Karl der Jüngere, zum Zuge. Über ihn, so Robert Focken, gibt es wenig Überliefertes. Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen war er gleichgeschlechtlich veranlagt, hatte somit kaum eine Chance im Kampf um das Thronerbe.

Robert Focken: „Gleichzeitig spüren wir der Problematik sexueller Übergriffigkeit jener Zeit nach: Am Ende steht Arnulfs furchtlose Frau Erika selbst in der Rolle der Anklägerin in einem großen Schändungsprozess.“

Doch die Angeklagten sind ausgerechnet die wichtigsten Verbündeten ihres Mannes. Eine Explosion ist programmiert, die entweder ihre Ehe oder das Militärbündnis Arnulfs zerreißen wird, das der einzige Schutz gegen die Rache des großen Königs ist.

Also, jede Menge Stoff für einen spannenden Historien-Roman. Auch das Zwischenmenschliche kommt nicht zu kurz. Robert Focken hat es wieder einmal geschafft Unterhaltsames und Wissenswertes, Fiktion und Realität in einen lesenswerten Zusammenhang zu bringen.

