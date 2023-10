Neuer Imagefilm zeigt die schönsten Seiten von Winterberg

Winterberg. Schneeknirschen, Rodeln und Schwitzen in der Sauna: Der neue Imagefilm soll Touristen nach Winterberg locken – mit einer liebevollen Geschichte.

Nach dem Erfolg im Sommer möchte die Winterberg Touristik und Wirtschaft (WTW) nun auch mehr Menschen im Winter für die Region als Urlaubsort begeistern und hat deshalb einen zweiminütigen Image-Film gedreht. Noch vor dem Start der Wintersaison soll der Film der Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg präsentiert werden – Premiere ist der 15. Oktober.

Film aus Winterberg soll multimedial abgespielt werden

„Danach werden wir den Film natürlich direkt multimedial auf allen unseren Kanälen von der Webseite winterberg.de über Youtube und unsere sozialen Netzwerke ausspielen“, sagt Ronja Henke, die gemeinsam mit Michaela Grötecke zuständig für das Film-Projekt ist. „Mit dem Winter-Film wird unsere Tourismus-Destination authentisch und emotional gleichermaßen dargestellt. Wir sind uns sicher, dass wir damit die Menschen erreichen und motivieren werden, den nächsten Winter Urlaub bei uns zu buchen und zu genießen. Insgesamt sind wir mit dem Sommer- und dem Winter-Film nun hervorragend aufgestellt. Beide Filme werden uns in Sachen Marketing und Sichtbarkeit enorm helfen“, sagt Grötecke.

Außergewöhnliche Geschichte in dem Winterberger Imagefilm

Was erwartet die Zuschauer des Imagefilms? Mit einer außergewöhnlichen Story, eindrucksvollen Kameraeinstellungen und wundervollen Impressionen tauche der Zuschauer ein in die knackig-kalte und außergewöhnliche Winter Atmosphäre Winterbergs, schreibt die WTW. Nach dem preisgekrönten Sommer-Film präsentieren sie gemeinsam mit dem aus Winterberg stammenden Regisseur und Filmemacher Patrick Kohl damit das Winter-Pendant pünktlich vor der kommenden, hoffentlich schneereichen Saison, heißt es weiter.

Natürlich dürfen emotionale Bilder und Impressionen im neuen Winter-Imagefilm der Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg nicht fehlen. Premiere ist am 15. Oktober. Foto: WTW

Der Film vermittle alles, was das Gebiet als attraktive Winter-Destination ausmache: Das Knirschen des Schnees beim Winterwandern, Rodeln oder Ski-Fahren gehörten ebenso dazu wie die Entspannungsmomente in der Sauna, ein geselliger Abend in der Kneipe oder mit der Familie in der Unterkunft.

Ein großes Lob sprechen die Verantwortlichen Regisseur Patrick Kohl aus, dem es erneut gelungen sei, die Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg ausgezeichnet zu charakterisieren.

Enkelin schwärmt von Winterberg – um andere zu überzeugen

Im Mittelpunkt des „Streifens“ steht eine vitale Oma aus dem Rheinland, die ihrer erwachsenen Enkelin einen Winter-Urlaub in Winterberg empfohlen hat, so die WTW. Wohl wissend, dass die inzwischen erwachsene Enkelin und junge Mutter schon als kleines Kind bei einem gemeinsamen Urlaub im Hochsauerland richtig viel Spaß im Schnee hatte.

„Da die Oma sowohl immer gut drauf als auch schwer beschäftigt ist mit ihren Hobbys, Wellness, Hausarbeit und Sport, bekommt sie gar nicht mit, dass die Enkelin regelmäßig anruft, um von den tollen Erlebnissen in Winterberg zu schwärmen. Kurzum spricht sie alles auf den Anrufbeantworter, der im Film die entscheidende Rolle einnimmt, um die Botschaften im Zusammenspiel mit den eindrucksvollen Bildern zu transportieren“, sagt Ronja Henke.

Das Storytelling und Drehbuch schafften es auf eine lockere und amüsante Art und Weise, der Oma aus Köln einen einzigartig authentischen Charakter zu verpassen.

