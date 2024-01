Neuer Krimi spielt am Diemelsee: Es geht um Mord

Bruchhausen/Bad Arolsen. Der aus Bruchhausen stammende Autor Frank Mause hat seinen dritten Krimi veröffentlicht. Es geht in die die Fluten des Diemelsees.

Der aus Bruchhausen stammende Autor Frank Mause hat seinen inzwischen dritten Fall veröffentlicht. Nach dem Auftakt der heimischen Krimiserie 2018 in Willingen und dem zweiten Roman im Schatten der Bruchhauser Steine 2021 führt der neueste Mordfall dahin, wo die Landesgrenze die Fluten des Diemelsees durchschneidet.

Wenn Krimis normalerweise an der Küste, wahlweise den Alpen oder mehr oder wenig gesichtslosen Großstädten spielen, setzt Mause voll auf die heimische Region. Die Charaktere sind dabei allesamt frei erfunden und Ähnlichkeiten folglich zweifellos ziemlich zufällig – trotz der regionaltypischen Nachnamen. Humorvolle Anspielungen auf zahlreiche lokale Begebenheiten sind dagegen wieder gewohnt inklusive. Wenn Kommissare schon mal schrill, anders konstruiert daherkommen, ihre persönlichen Probleme die Handlung überstrahlen und die Ermittlung zur Nebensache verkümmert, konzentriert sich dieses Ermittler-Duo auf den Fall und könnte genauso gut nebenan wohnen - einschließlich liebenswerter Macken. In die Nebenrolle der Truppführerin Susie Balkenhol fließt immer wieder unauffällig ein Stückchen von Mauses fachlicher Profession als Vermesser ein.

Die Handlung

Ein Miniunterseeboot durchpflügt die dunklen Tiefen des beschaulichen Diemelsees auf dem schmalen Grat zwischen Sauerland und Waldeck. Bei dieser spektakulären PR-Aktion für eine projektierte Mega-Ferienhaussiedlung an den bewaldeten Hängen des St. Muffert wird die Leiche eines 16-jährigen Jungen gefunden. Wer begeht eine so abscheuliche Tat? Doch das Opfer ist der Sohn einer bekannten Politikerin, die keine Grenzen kennt. Damit gibt es Tatverdächtige wie Kiesel am Diemelseestrand. Und spätestens als die Richterin Carolina Piechottka eine zwielichtige Gestalt in Notwehr erschießen muss, wird es erst recht kompliziert.

Das bekannte grenzüberschreitende Ermittlerduo Jo Nigge und Wil Wagner behält auch im dritten Fall Dank der Vermessungsingenieurin Susie Balkenhol den Überblick. Selbst der für gewöhnlich zurückhaltende Messgehilfe Schorsch Vorderwülbecke läuft zur Hochform auf – und das kurz vor dem Frühstück! In der sagenhaften Kneipe „Zum Sturen Landmesser„ kommt man dem Mord auf die Spur. Für eine ordentliche Pressearbeit hat ihnen das Innenministerium diesmal eine Kommunikationsexpertin verordnet. Da kann doch nichts mehr schiefgehen?

Der Autor

Frank L. Mause, geboren 1964 in Bruchhausen an den Steinen, durchlief ab 1984 eine knapp zehn Jahre währende Laufbahn vom Rekrut bis zum Offizier. In dieser Zeit studierte er Geodäsie an der Universität der Bundeswehr München. 1996 schloss er das 2. Staatsexamen ab und trat in den hessischen Landesverwaltungsdienst ein. Seit 2010 ist er Leiter des Amtes für Bodenmanagement Korbach. Mause lebt mit seiner Frau in Bad Arolsen, fährt gern auf dem Rennrad durch die Region und liest viel. Er veröffentlichte 2018 den ersten der inzwischen drei jeweils in sich abgeschlossenen Grenzkrimis um das Trio aus den Kommissaren Jo Nigge und Wil Wagner sowie der Vermessungsingenieurin Susie Balkenhol.

