Neuer OP-Saal an Klinik Bigge: Roboter assistiert dem Arzt

Die Elisabeth-Klinik in Bigge hat einen modernisierten Operationssaal eingeweiht. Die technologische Aufrüstung ermöglicht ne OP-Techniken.

Olsberg/Bigge. In einer feierlichen Runde feierte die Elisabeth-Klinik in Bigge die Einweihung ihres vollständig modernisierten Operationssaals Nr.2. Dieser Operationssaal, einer von insgesamt vier in der Klinik, erstrahlt nun nach einer umfassenden Renovierung und ist mit modernster Raumreinlufttechnik ausgestattet. Die technologische Aufrüstung des OP-Saals ermöglicht „roboterassistierte und navigationsgestützte Operationen auf höchstem Niveau“, heißt es in einer Mitteilung der Klinik.

Die Lamina Airflow-Raumreinlufttechnologie der neuesten Generation sorgt für ein Höchstmaß an Hygiene und Sicherheit sowohl für die Patienten als auch für das medizinische Personal. Diese innovative Technologie gewährleistet eine kontinuierliche Filtration und Entkeimung der Luft, was das Risiko von Infektionen während chirurgischer Eingriffe erheblich reduziert.

Schritt nach vorne für die Elisabeth Klinik

Die Eröffnungsfeier wurde von Chefarzt Dr. Bernhard Schley eröffnet, der die Bedeutung dieses Ereignisses für die Klinik und die Gesundheitsversorgung in der Region betonte. Pastor Antoni Soja leitete die Einweihungszeremonie mit einer herzlichen Segnung und bewegenden Gebeten ein. In seinen Worten hob er die Wichtigkeit von Mitgefühl und Hingabe in der medizinischen Versorgung der Patienten hervor und würdigte das langjährige Engagement der Elisabeth Klinik für eine exzellente Patientenversorgung.

Die Modernisierung des Operationssaals Nr.2 markiert einen bedeutenden Schritt nach vorne für die Elisabeth Klinik und unterstreicht ihre kontinuierliche Verpflichtung, Spitzenleistungen in der Gesundheitsversorgung anzubieten. Die Klinik bleibt bestrebt, modernste Technologien einzusetzen, um die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Patienten zu fördern.

