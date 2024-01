Neuer Schnee für Winterberg: Wetterwende bald wahrscheinlich

Hochsauerlandkreis/Winterberg. Die milde Luft hat sich erstmal festgesetzt. Doch nur noch wenige Tage, dann soll eine Kaltfront in den HSK strömen - mit Schnee auf den Bergen.

Inmitten einer Westwetterlage erleben wir ein gar nicht mal so schlechtes Wochenende im Hochsauerland. Der Freitag bringt noch zeitweise Regen und viel Wind. In der Nacht zu Samstag ist leichter Frost angesagt. An beiden Wochenendtagen kann sich die Sonne zumindest zeitweise durchsetzen. Ab der Wochenmitte nimmt auch der Wind wieder deutlich zu und der Regen wird häufiger. Dabei schwanken die Temperaturen, fallen allerdings nur sehr selten mal in Richtung Gefrierpunkt. Zwar deutet sich durchaus wieder eine kältere Wettersituation an, voraussichtlich hat es diese aber schwer sich noch vor Ende des 1. Februarwochenendes durchzusetzen. Erst danach ist wieder kälteres Wetter wahrscheinlich. Eine komplette Umstellung der Wetterlage wieder zu kältere Luft mit Schnee bis in tiefere Lagen deutet sich also frühestens nach dem ersten Februarwochenende an.

Das Wetter auf dem Berg rund um Winterberg

Noch am vergangenen Wochenende genossen tausende Menschen die wunderbare Winterlandschaft rund um den Kahlen Asten. Innerhalb von nur gut zwei Tagen war der Schnee dann abgesehen von sehr geschützten Lagen bis auf Reste verschwunden. Die Ursache dafür ist leichtt zu finden. Es war weniger der Regen, denn mehr als 10 bis 15 Liter pro Quadratmeter kamen nicht zusammen. Es war vor allem der stürmische Wind, der am Montag Böen bis 90 km/h und am Mittwoch sogar über 100 km/h erreichte. Nach einem ruhigeren Donnerstag wird es auch am Freitag nochmal kurzzeitig stürmisch, allerdings nicht mehr in dem Ausmaß wie zu Wochenanfang. Dazu regnet es vor allem rund um die Mittagszeit zeitweise. Wenn dieser Niederschlag durch ist, gehen die Temperaturen am Abend deutlich zurück und sinken in den leichten Frostbereich ab. Dann besteht die Gefahr von überfrierender Nässe auf den Straßen. Das Wochenende selbst zeigt sich eher windschwach und trocken. Hochnebel und Sonnenschein wechseln einander ab. Dazu steigen die Temperaturen am Samstag nur knapp über den Gefrierpunkt. Am Sonntag wird es bei trockener Luft wieder einige Grad wärmer. Nach derzeitigem Stand hält sich das Hochdruckgebiet auch noch am Montag, einige Wolkenfelder ziehen durch, doch auch die Sonne zeigt sich noch zeitweise.

Mehr zum Thema

Das Wetter für Marsberg und die Medebacher Bucht

Im Raum Medebach und Hallenberg lag in dieser Wintersaison immerhin bereits an 22 Tagen Schnee. In Marsberg waren es bisher 15 Tage. Das ist ganz ordentlich. Zum Vergleich: Im gesamten vergangenen Winter waren es in Medebach 27 und in Marsberg 17 Tage. Auch der Winter davor brachte ähnliche Werte, während es im Coronawinter 20/21 rund 50 Tage mit Schnee waren. Da wir uns in etwa erst bei der Hälfte der Wintersaison befinden, können aber die diesjährigen Werte noch aufgebessert werden. In den kommenden Tagen wird dies aber nicht stattfinden, denn milde Luftmassen liegen derzeit noch über unsere Region. Sie werden ab Freitagabend durch kältere ausgetauscht, diese sind aber sehr trocken, so dass kein neuer Schnee fällt. Trotzdem sollte man auf Straßen und Wegen am Freitagabend vorsichtig sein, denn die Nässe gefriert bei deutlichem Bodenfrost schnell zu Glätte. Das Wochenende selbst entschädigt uns für eine insgesamt ungemütliche Woche. Es ist insgesamt zeitweise freundlich, teils ziehen aber auch Hochnebelfelder durch. Die Temperaturen steigen tagsüber auf Werte um 5 Grad, nachts sind es meist um 0 Grad. Zu Beginn der neuen Woche ändert sich an dieser Situation noch wenig.

Das Wetter für den Nordkreis

Die Wetterwechsel der vergangenen Wochen waren extrem und derzeit schaut es so aus, dass diese aktuelle milde Phase zumindest wieder zwei Wochen andauern wird. Erst rund um das 1. Februarwochenende ist wieder ein Wechsel in der Großwetterlage möglich. Obwohl sich am Wochenende ein Hochdruckgebiet über Brilon und Olsberg breitmacht und die Temperaturen nachts auch mal wieder unter den Gefrierpunkt fallen, bleiben wir insgesamt doch in einer eher unwinterlichen Wettersituation. Am Freitag sind nochmals Temperaturen bis an die 10 Grad möglich, begleitet vor allem am Mittag und Nachmittag durch Regen. Dieser zieht später ab und in der Nacht zu Samstag lockern die Wolken auf. Bei Werten um den Gefrierpunkt besteht Glättegefahr. Der Samstag selbst sorgt für einige Stunden Sonnenschein, es bleibt trocken und der Wind ist nur noch schwach unterwegs. Ähnlich schaut es derzeit auch für den Sonntag aus. Nach einer Nacht, die auf den Bergen etwas milder, in den Tälern aber weiterhin recht kalt ist, ist die Luft am Sonntag trocken und die Temperaturen können mit südlichem Wind wieder auf mehr als 5 Grad ansteigen. Die neue Woche beginnt dann ähnlich bei einem Wechsel aus etwas Sonne und einigen Wolkenfeldern.

Trend: Nach einer noch vergleichsweise ruhigen ersten Wochenhälfte deutet sich zum Monatswechsel in den Februar wieder eine Phase mit windigem und regnerischem Westwindwetter an. Rund um das 1. Februarwochenende könnte es dann aber zumindest auf den Bergen wieder einen Schub Neuschnee geben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon