Neuer Schnee im Sauerland: Diese Prognose deutet Trend an

Hochsauerlandkreis/Winterberg. Das Tauwetter lässt den Schnee auch auf den Bergen rund um Winterberg schmelzen. Es bleibt zunächst mild, doch eine Wetterwende deutet sich an.

Nach einem traumhaft winterlichen Wochenende und einem stürmischen Wochenstart geht es in den kommenden Tagen im Hochsauerlandkreis vergleichsweise mild weiter. Am Dienstag vorübergehend ruhiger und kaum Regen. In der Nacht zum Mittwoch zieht ein neuer Sturm über uns hinweg, zum Donnerstag folgt ein Zwischenhoch. Die Sonne zeigt sich aber kaum. Besonders rund um das nächste Wochenende ist in den Nächten auch wieder leichter Frost zu erwarten. Tagsüber wechseln sich Sonne und Nebelfelder miteinander ab. Die Temperaturen steigen tagsüber meist über dem Gefrierpunkt. In der Woche danach allmählich wieder unbeständiger, anfangs voraussichtlich eher mild, mit Regen. Im weiteren Verlauf der Woche steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Wetter umschlägt und zumindest auf den Bergen rund um Winterberg auch wieder Schnee fällt.

Das Wetter auf dem Berg

Zwei Wochen tiefstes Winterwetter liegen hinter den Hochlagen des Sauerlandes. Der Höhepunkt dieser Phase war mit dem vergangenen Wochenende auch gleichzeitig sein Ende. Dieses brachte vor allem am Samstag viel Sonnenschein bei Dauerfrost. Auch am Sonntag zeigte sich die Sonne noch zeitweise. Da auch in den Tälern rund um unsere Region Schnee lag, sorgte diese Wetterlage für einen Ansturm an Gästen. Mit dem Ende des Wochenendes setzte Tauwetter ein und dieses wird sich in den kommenden Tagen weiter fortsetzen. Kurzzeitig stoppt es am Dienstagmorgen in Höhenlagen oberhalb von 700 m, denn die Temperaturen schwanken vorübergehend um den Gefrierpunkt. Der Dienstag zeigt sich dabei meist bewölkt, allerdings fallen bis zum Abend kaum Niederschläge. Dann allerdings lebt der zuvor etwas schwächere Südwestwind wieder deutlicher auf und in der Nacht zum Mittwoch ist es stürmisch mit Böen von bis zu 90 km/h. Mit dem Wind kommt auch Regen auf und die Temperaturen steigen in der zweiten Nachthälfte vorübergehend auf Werte um 7 Grad an. Tagsüber bei weiteren Schauern etwas kühler und weiter sehr windig. Am Donnerstag folgt ein Zwischenhoch. Bei größtenteils grauem Himmel ist es einige Grad kälter, die Sonne zeigt sich kaum.

Das Wetter für Marsberg und die Medebacher Bucht

Die nun abgelaufene Winterphase brachte der Medebacher Bucht und im Raum Marsberg Temperaturen, die zuletzt bei weitem nicht in jedem Januarmonat erreicht wurden. An sieben Tagen sank das Thermometer beispielsweise an der Sekundarschule in Medebach und an der Station in Westheim bei Marsberg auf unter -10 Grad in den Keller. Im Januar 2023 wurde dieser Wert in Medebach an keinem einzigen Tag unterschritten. Weitere Tage dieser Art werden aber nun bis zum Monatsende nicht hinzukommen, denn die Wetterlage hat sich geändert. Kräftige Tiefdruckgebiete über dem Atlantik lenken milde Meeresluft ins Sauerland und so müssen wir uns nun teilweise auf Temperaturen von 10 Grad plus und nicht 10 Grad minus. Einstellen wird sich dieser Wert in der Nacht zum Mittwoch an vielen Orten. Es erreicht uns ein kräftiges Tief und dieses lenkt Regen, viel Wind und eben sehr milde Luft zu uns. Nach Durchzug des Tiefs bleibt es am Mittwoch stürmisch, die Temperaturen gehen leicht zurück. Trotzdem wird die Schneedecke bereits dann bis auf Reste meist verschwunden sein. Zum Donnerstag kühlt es etwas ab, weiterhin werden aber Höchstwerte von 5 Grad oder mehr gemessen. Neben vielen Wolken ist zumindest kurz auch mal die Sonne zu sehen.

Das Wetter für den Nordkreis

Die Schneedecke, die in der vergangenen Woche entstanden ist, war auch im nördlichen Sauerland durchaus sehenswert. So brachte es der Olsberger Ortsteil Brunskappel beispielsweise auf rund 20 cm. Im Raum Brilon waren es meist etwas mehr als 10 cm. Mittlerweile hat sich diese Schneedecke bereits stark reduziert oder ist teilweise bis auf Reste schon verschwunden. In den kommenden Tagen wird sich dieser Prozess weiter fortsetzen. Stürmischer Wind, Regen und Temperaturen von deutlich mehr als 5 Grad sind natürlich Gift für eine lockere Pulverschneedecke. So bringt der Dienstag nach dem stürmischen Montag vorübergehend etwas weniger Wind und auch kaum Regen. Es ist aber nur die Vorbereitung für das nächste Tief, welches uns in der Nacht zum Mittwoch erneut mit Sturm und sehr milden Temperaturen erreicht. Im Laufe des Tages flaut der Wind nur langsam ab. Weitere Regenschauer ziehen über die Ruhe und die Briloner Hochfläche hinweg. In der Nacht zu Donnerstag trocknet es allmählich ab und die Temperaturen sinken etwas weiter in Richtung Gefrierpunkt. Dieser wird aber wohl nur in den höchsten Lagen knapp erreicht. Tagsüber meist viele Wolken, nur kurz etwas Sonne und bei einem vergleichsweise schwachen Wind bleibt es weitgehend trocken.

Trend: Das kommende Wochenende könnte ähnlich freundlich wie das vergangene werden. Allerdings dann meist ohne Schnee. Am Freitag kann es noch etwas regnen. Samstag und Sonntag wechseln dann Hochnebel und Sonnenschein miteinander ab. Tagsüber Plusgrade, in den Nächten häufig leichter Frost. Ab Dienstag der darauffolgenden Woche scheinen Tiefdruckgebiete aber wohl wieder aufdringlicher zu werden. Ob sie eine neue Phase mit Westwetter einläuten oder die Strömung kurz vor dem 1. Februar Wochenende schnell auf Nordwest dreht und ein Kaltlufteinbruch bevorsteht, lässt sich derzeit noch nicht mit Gewissheit sagen.

