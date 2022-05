Einkaufen Neueröffnung: So erweitert Rottler sein Angebot in Brilon

Brilon. Das Unternehmen Rottler hat in der Bahnhofstraße 15a in Brilon umgebaut. Das erwartet die Kunden nun:

Nach dem aufwendigen Umbau und der Modernisierung in der Bahnhofstraße 15a öffnet nun ein altbekanntes Geschäft in der Briloner Innenstadt seine neuen Pforten: Rottler in Brilon bietet den Kunden nun in einem neuen Seh- und Hörzentrum Service rund um Kontaktlinsen, Brillen und co.

Seit rund 30 Jahren besteht Rottler in der Briloner Bahnhofstraße und hat bereits eine langjährige Franchise-Partnerschaft mit Herrn Meinolf Riekes hinter sich. Nun hat sich das Unternehmen dazu entschieden, die Nachfolge für die Filiale in Brilon zu übernehmen. Der große Umbau an der Bahnhofstraße 15a ist nun abgeschlossen. „Zukünftig erwartet die Kundschaft auf einer Gesamtfläche von rund 200 Quadratmetern ein modernes Ambiente und mit aktuell mehr als 1000 Fassungen eine Markenauswahl an Brillen und Sonnenbrillen. Darüber hinaus kann die Kundschaft Sehtestmöglichkeiten, wie einen kostenlosen 3D-Sehtest, wahrnehmen“, heißt es in einer Mitteilung zur Neueröffnung.

Rottler-Hörzentrum mit Infos rund um die Hörakustik

Im neuen Rottler-Hörzentrum biete das Unternehmen zudem Infos über die aktuellen Entwicklungen auf dem Hörgerätemarkt. „Denn die verschiedenen Hörlösungen – ganz gleich, ob Im-Ohr-Hörgeräte (IdO) oder Hinter-dem-Ohr-Geräte (HdO) – haben sich während der vergangenen Jahre zu technischen Wunderwerken entwickelt. Neuere Technologien führen dazu, dass das Hörerlebnis so natürlich wie nie zuvor ist.“

Lesen Sie auch:Ist Milch out? Das sagt die Upländer Bauernmolkerei

Lesen Sie auch:Älteste Deponie im Sauerland: Drei Rentner und massig Schutt

Der Optiker war in der Briloner Bahnhofstraße umgezogen – und zwar in die ehemalige Filiale von Quick-Schuh, die wiederum vor einiger Zeit mit in die Filiale von Schweitzer gezogen war. Der Umzug Rottlers hinterlässt einige Geschäfte weiter einen Leerstand.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon