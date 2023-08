Neues Leben auf altem Gelände: Brilon-Wald wird aufgewertet

Brilon-Wald. Die Firma Condensator Dominit will das kontaminierte Degussa-Südgelände in Brilon-Wald zu einem ökologischen Vorzeigeprojekt machen.

Der Regierungspräsident der Bezirksregierung Arnsberg hat kürzlich die in Brilon-Wald ansässige Firma Condensator Dominit besucht.

Schwerpunkt des gut zweieinhalbstündigen Gesprächs mit Regierungspräsident Heinrich Böckelühr, CDU-Fraktionschef Eberhard Fisch, Brilons stellv. Bürgermeister Niklas Frigger, dem örtlichen CDU-Ratsmitglied Wolfgang Diekmann, Thomas Frye als IHK-Geschäftsbereichsleiter Standortpolitik, Innovation und Umwelt, sowie den Vertretern der Condensator Dominit Frank Lahme und Manuel Schörmann waren die Planungen für das ehemalige Südgelände der Degussa/Chemviron.

Dr. Dresel: „Schwierig, aber ganz sicher nicht unmöglich“

Hintergrund: Seit fast zwei Jahrzehnten liegt die gut 38.000 Quadratmeter große Fläche brach. Verschiedene Investitionsvorhaben wie ein Holzkraftwerk oder eine Skihalle scheiterten. Das Erdreich der Fläche ist aufgrund der Fabrikation von Holz- und Aktivkohle in den Jahren 1880-1995 mit Phenol belastet. Daher ist eine Bebauung auf diesem Grundstück mit zahlreichen Auflagen verbunden. „Schwierig, aber ganz sicher nicht unmöglich“, so Dominit-Geschäftsführer Dr. Dresel, der die Fläche mittlerweile gekauft hat: „Wir sind mit unseren Planungen weiter fortgeschritten und werden mit unserem Vorhaben alle gesetzlichen Vorgaben einhalten und die Kontamination weiterhin versiegelt lassen.“

So sollen moderne Flächen für Kleingewerbe, Start-Ups, Montage und Lagerung, vielseitig nutzbare kleine Hallen, Stellflächen für LKW und Wohnmobile mit zentraler Sanitärstation, ein Dorfladen sowie ein Spielplatz entstehen. Zudem wird der Betrieb aufgrund eines energieoptimierten Klimakonzepts mit Installation eines Saisonspeichers und Kaltwärmenetzes sowie Photovoltaikanlagen CO2-neutral sein, da mehr Energie erzeugt als verbraucht wird.

Regierungspräsident Böckelühr ist beeindruckt

Der Regierungspräsident zeigte sich beeindruckt von den Überlegungen, die der Südfläche in Brilon-Wald eine zukunftsfähige Nutzung ermöglichen sollen. „ Jetzt muss in enger Abstimmung mit lokalen Akteuren, den Grundstücks- und Standortexperten der IHK Arnsberg Hellweg-Sauerland und den Förderdezernaten meines Hauses geprüft werden, ob Förderzugänge bestehen“, so der Regierungspräsident Heinrich Böckelühr. Die Briloner Kommunalpolitiker Eberhard Fisch, Wolfgang Diekmann und Niklas Frigger unterstützen das Vorhaben nachdrücklich. Ihnen ist besonders wichtig, dass das Projekt eine parteiübergreifende Unterstützung im Stadtrat, der Verwaltung und der Bürgerinnen und Bürger des Ortes erhält. „Nur dann“, so die einhellige Meinung, „können die Planungen umgesetzt und zu einem Gewinn für Brilon-Wald werden.“

Dies macht auch Dr. Christian Dresel deutlich, der für den Besuch des Regierungspräsidenten dankbar ist: „Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Regierungspräsident sich vor Ort ein Bild macht und soviel Zeit nimmt. Der Besuch zeigt, dass viel erreicht werden kann, wenn alle an einem Strang ziehen.“ Er dankte Wolfgang Diekmann für die hervorragende Organisation des wichtigen Termins und seine bisherige Unterstützung. Wenn die weiteren notwendigen Planungen und Verfahren positiv fortschreiten, könnte, das Projekt ab 2026 realisiert werden. Der Besuch des Arnsberger Regierungspräsidenten hat den Beteiligten noch einmal einen zusätzlichen Motivationsschub gegeben.

