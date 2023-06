Freizeit Neues Sportangebot in Brilon: Laufen auf der Finnenbahn

Idee und Name sind finnisch. Ein neues Sportangebot wartet am Briloner Kurpark auf Profis und Freizeitsportler: eine gelenkschonende Finnenbahn.

Brilon. Am Kurpark gegenüber der Rettungswache (Am Hellenteich) hat die Stadt Brilon in Kooperation mit dem Postsportverein Brilon eine neue Finnenbahn errichtet. Der Rundkurs mit einer Länge von 500 Metern lädt nun zum Laufen oder Gehen ein. Mit einer Breite von 1,60 Metern kann er dabei bequem zu zweit nebeneinander genutzt werden. Die Finnenbahn wurde jetzt von Bürgermeister Dr. Christof Bartsch im Beisein von Vertretern aus Rat und Verwaltung sowie dem Postsportverein offiziell eröffnet.

Gesundes Laufgefühl

Finnenbahnen sollen im Gegensatz zu Wettkampfbahnen ein natürliches Laufgefühl ähnlich wie auf einem Waldboden vermitteln. Die Oberfläche einer solchen Bahn besteht aus speziellen weichen Holzschnitzeln. Sie werden in einer Stärke von 10 Zentimeter über einer Drainageschicht aus Sand, Kies und Schotter aufgebracht.

Aus diesem Grunde gelten Finnenbahnen wegen des weichen federnden Belags als äußerst gelenkschonend und sind gleichermaßen für Freizeitläufer wie für Laufprofis geeignet. Die neue Bahn kommt daher nicht nur ambitionierten Läufern, sondern auch dem Freizeitsportler zugute. In Einzelfällen kann sie sicher auch zur Rehabilitation als Reaktivierung bei körperlichen Einschränkungen genutzt werden.

Gut für Einsteiger geeignet

Die Finnenbahn bietet insbesondere für Laufeinsteiger sehr gute Möglichkeiten. Hier kann stadtnah mit gleichgesinnten Aktiven etwas in Sachen Bewegung und Fitness unternommen werden. In gleichem oder unterschiedlichem Tempo unterwegs; egal – man verliert sich auf der Bahn nicht aus den Augen. Insofern allemal eine Gelegenheit, um mit anderen gemeinsam aktiv zu sein. Die Bahn kann daneben auch ein Modul in Sachen betriebliches Gesundheitsmanagement oder gemeinsamer Betriebssport bieten.

Die Stadt Brilon als Gesundheitsort mit langer Tradition kann damit in schöner landschaftlicher Lage ein weiteres Gesundheitsangebot anbieten. Die Finnenbahn stellt so eine perfekte Ergänzung zu anderen Freizeitarealen wie beispielsweise Freibad, Waldfeenpfad, Trail Ground und dem Kurpark dar. Auch hier gilt das Motto: Runter vom Sofa – rein in die Natur.

Räder verboten

Das Umfeld der Bahn wird sich zukünftig als pflegearme Blumenwiese darstellen. Die Einsaat ist bereits erfolgt. Daneben werden noch Fahrradständer und Bänke aufgestellt. Die Baumaßnahme wurden aus Mitteln des Leader Programms gefördert. Ein wichtiger Hinweis wird allerdings gegeben: Die Bahn ist ausdrücklich nicht für Fahrräder oder als Mountainbike- Strecke geeignet. Für die aktive Runde mit dem Rad stehen der Trailground und vielfältige andere Möglichkeiten zur Verfügung.

