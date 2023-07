Neun Schützenfeste im HSK: Alle Festabläufe in der Übersicht

Sage und schreibe neun Schützenfeste gibt es am Wochenende im Altkreis Brilon. Wann die Festzüge sind und wann die Vogelschießen stattfinden.

Hochsauerlandkreis. Im Hochsauerlandkreis ist jetzt ungefähr Halbzeit der Schützenfestsaision. Dieses Wochenende ist eines der Schützenfest-intensivsten im Altkreis Brilon. Der große Überblick:

In Bigge wird der Nachfolger von Pastor Christian Laubhold gesucht

Ganz Bigge steht unter der Regentschaft von ihrem König, Pastor Christian Laubhold, wenn am Wochenende die Schützenbruderschaft St. Sebastian zum Fest des Jahres bittet. Foto: Joachim Aue

Ganz Bigge feiert von Samstag bis Montag mit seiner Schützenbruderschaft St.-Sebastian das große Fest der Sauerländer – und das mit einem etwas geänderten Festablauf. Bis am Montag der Vogel fällt, regiert König Pastor Christian Laubhold das Schützenvolk im unteren Strunzertal.

Am Samstag treten Vorstand und die Festmusik, das Blasorchester Brilon, jetzt um 16 Uhr in der Schützenhalle an. Nach den Ständchen am „Erikaneum“ findet um 17 Uhr in der Pfarrkirche das Schützenhochamt für die gefallenen und verstorbenen Schützenbrüder statt. Um 18 Uhr treten die Schützen in der Festhalle zum Abholen des Königs und zum Vogelaufsetzen an. Ab 20:30 Uhr ist Festball.

Der Sonntagmorgen steht im Zeichen eines musikalischen Frühschoppen in der Halle. Mit dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr an der Spitze formiert um 14.30 Uhr der große Festzug zum Abholen der Königspaare. Den Höhepunkt bildet die Parade an der Hauptstraße (im Bereich der Pastorat). Ab 18 Uhr gehört im Festsaal die Tanzfläche erst dem Königspaar, dann den Majestäten von einst und anschließend den Kindern. Der Festabend beginnt um 20 Uhr erstmals mit dem „Großen Zapfenstreich“, bevor zu den Klängen des „BOB“ aus Brilon getanzt wird.

Nachdem sich die Schützen am Montag mit einigen Hemmerling an der Adler-Apotheke gestärkt haben, geht es um 9.30 Uhr zum Vogelschießen. Wer die Kette von Jungschützenkönig Timo Kesting aus Assinghausen übernimmt, wird im Anschluss ermittelt. Sobald beide Vögel gefallen sind, werden nach der Proklamation die neuen Königspaare von St.-Sebastian in der Schützenhalle nebenan gefeiert. Gegen 18:30 Uhr, stellt sich das neue Regentenpaar mit seinem Hofstaat im Festzug der Bevölkerung vor. Der Königstanz steigt um 19:30 Uhr, nach der Polonaise um 20.30 Uhr beginnt der Abschlussball.

St. Magnus Schützenbrüder Niedermarsberg sind bereit

Das Königspaar der St. Magnus Schützenbruderschaft Niedermarsberg Ingrid und Michael Riebe freuen sich auf das Hochfest des Jahres. Foto: Annette Dülme

Die St.-Magnus-Schützenbrüder Niedermarsberg laden am kommenden Wochenende zu ihrem Hochfest des Jahres ein. Im Mittelpunkt steht das amtierende Königspaar Michael und Ingrid Riebe mit Hofstaat, Vizekönig Christian Bunse und Jungschützenkönig Adrian Ising. Tradition ist es seit jeher, dass es während der drei Tage Freibier in kleinen 0,1-Liter-Gläschen gibt. Richtiges Freibier ist es nicht, denn der Preis für das Bier und alkoholfreie Getränke sind im Eintrittspreis enthalten. Den Eintritt gibt es gestaffelt, entweder für das gesamte Fest, Teilkarten (entweder samstags oder sonntags, montagvormittags oder montagsnachmittags) für Mitglieder, Teilkarten für Jugendliche und Gäste.

Am Samstag, 8. Juli, wird das Schützenfest um 12 Uhr auf dem Tanzboden vor der Halle eingeläutet und eröffnet. Ab 17.30 Uhr gibt die Festmusik aus Haaren ein Platzkonzert. Um 18 Uhr treten die Schützen auf dem Kirchplatz an und marschieren zum Schützenhof. Nach Aufsetzen des Vogels und Gecks, Konzert und Tanz.

Am Sonntag, 9. Juli, treten die Kompanien um 9 Uhr an den Kompanielokalen an und marschieren um 9.30 Uhr vom Marktplatz zum Schützenhochamt. Das beginnt um 10 Uhr, anschließend Kirchenparade und Gefallenenehrung am Kirchplatz. Um 14.30 Uhr ist wieder Antreten an den Kompanielokalen. Um 15 Uhr wird das Königspaar auf dem Kirchplatz empfangen. Von dort geht es im Festzug durch die Stadt mit Parade in der oberen Hauptstraße. In der Halle folgen ab 17 Uhr die Ehrung der Jubilare, 18 Uhr Königstanz, danach Konzert und Tanz. Ab 21 Uhr wird der große Zapfenstreich gespielt.

Am Montag, 10. Juli, ist um 8.30 Uhr Antreten in der Casparistraße. Von dort wird zur Schützenhalle marschiert. Das Schützenfrühstück ist kostenlos für alle mitmarschierenden Schützen. Das Vogelschießen beginnt um 10.30 Uhr. Um 13.30 Uhr werden die neuen Majestäten weggebracht.. Um 17.45 Uhr heißt es wieder Antreten in der Casparistraße. Um 18 Uhr wird das neue Königspaar auf de Kirchplatz empfangen. Danach Festumzug und Parade in der oberen Hauptstraße. Nach dem Königstanz wieder Konzert und Tanz.

Die Festmusik kommt vom Blasorchester „Sintfeld-Echo“ aus Haaren, Tanzmusik „Musikverein Giershagen“, Feuerwehrspielmannszug Niedermarsberg. Die Festzüge werden verstärkt durch die Musikvereine Marsberg und Erlinghausen und den Spielmannzug Niedermarsberg. Festwirt ist seit 40 Jahren ununterbrochen die Familie Rasche aus Westheim.

Madfeld im Zeichen des Schützenfests

Niklas und Kristina Kleinschnittger regieren noch bis Montag die St. Margaretha Schützen von Madfeld. Foto: Joachim Aue

Niklas und Kristina Kleinschnittger stehen noch bis Montagmittag im Mittelpunkt, wenn die St.

Margaretha Schützen ab 8. Juli zum Fest des Jahres bitten. Nach den Ständchen zur Einstimmung und dem Antreten auf dem Scheuernplatz um 19 Uhr und dem Vogelaufsetzen zum Auftakt, steigt am Samstag in der Schützenhalle mit der Festmusik aus Meerhof ein Festball.

Den Auftakt des Sonntags bildet um 9:30 Uhr das Schützenhochamt in der Schützenhalle. Anschließend werden im Rahmen eines musikalischen Frühschoppens einige Mitglieder für langjährige Treue geehrt. Ab 14.30 Uhr ziehen die Schützen mit dem amtierenden Königspaar. Im Anschluss an den Festzug findet der Königstanz statt und um 19 Uhr startet der Schützenball.

Am Montag beginnt nach dem gemeinsamen Frühstück und der Verabschiedung der Königin um 10.30 Uhr das Vogelschießen um die Nachfolge von Niklas Kleinschnittger. Die Königsproklamation ist für 14.30 Uhr vorgesehen. Das neue Königspaar wird sich gegen 18.30 Uhr im Festzug dem Schützenvolk zeigen und dann mit seinem Tanz den Abschlussball eröffnen.

Essentho feiert Hochfest

Nicolas Wegener und Ilka Kruse sind das amtierende Königspaar. Foto: Schützenverein Essentho

Der Schützenverein Zum heiligen Antonius Essentho feiert das Hochfest des Jahres ab Samstag, 8. Juli, bis Montag, 10. Juli. Los geht es am Samstag ab 17.30 Uhr mit dem Abholen des Königs und des Vizes. Ab 20 Uhr wird beim „Stangenabend“ in der Schützenhalle gefeiert. Am Sonntag, 9. Juli, ist Antreten um 9.30 Uhr am Hause Kuhle zum Schützenhochamt, Kirchenparade und großem Zapfenstreich. Um 14 Uhr wieder Antreten am Hause Kuhle zum Abholen des amtierenden Königspaares Nicolas Wegener und Ilka Kruse mit ihrem Hofstaat, sowie Vizekönig Leon Rölleke zum großen Festzug. In der Halle schließt sich um 16 Uhr der Königstanz an, ab 20 Uhr großer Festball.

Am Montag, 10. Juli um 8.30 Uhr Antreten an der Kirche zum Abholen des Schützenkönigs zum Schützenfrühstück in der Schützenhalle sowie Ehrungen. Ab 11 Uhr ist Vogelschießen, 18 Uhr Antreten an der Kirche zum Festzug mit den neuen Majestäten, ab 19.30 Uhr Königstanz und großer Festball.

Brunskappel: Schützenfest im ältesten Dorf von Olsberg

Niklas Körner und Alina Hester sind das amtierende Königspaar. Foto: Verein

Auch das älteste Dorf im Olsberger Stadtgebiet feiert von Samstag bis zum Montag mit seiner Schützenbruderschaft St. Sebastian sein Schützenfest. Bis am Montag der Vogel fällt, stehen zunächst einmal Niklas Körner und Alina Hester im Mittelpunkt.

Nach einigen Ständchen treten die Schützen um 17 Uhr am Samstag zum Festhochamt und der Gefallenenehrung unterhalb der Kirche an. Nach der Begrüßung der auswärtigen Vereine beginnt um 20:30 Uhr in der Schützenhalle der große Festball mit der Festmusik aus dem Nachbardorf Wulmeringhausen. Angeführt von Tambourcorps „Einigkeit“ aus Kallenhardt zieht am Sonntag ab 14 Uhr der Festzug mit dem Königspaar durch das Dorf. Nach einigen Ehrungen verdienter Schützenbrüder findet um 17 Uhr der Kinder- und um 18 Uhr der Königstanz statt. Ab 20 Uhr steigt ein erneuter Festball mit den „Wulmerkern“.

Am Montag (Antreten 10 Uhr) wird ab 10.30 Uhr der Nachfolger von Niklas Körner gesucht, der im Rahmen eines gemütlichen Beisammenseins in der Schützenhalle gegen 14 Uhr proklamiert wird.

Um 17.30 Uhr stellt sich das neue Königspaar im Festzug der Bevölkerung vor, bevor, nachdem zwischenzeitlich dem Königspaar und den Kindern die Tanzfläche gehört hat, um 20:30 Uhr der Abschlussball beginnt.

Vorfreude auch in Brilon-Wald

Bis am Sonntag beim Heimatschutzverein in Brilon-Wald der Vogel fällt, regieren Eric Krol und Lena Ruppert das Schützenvolk in Brilon-Wald. Foto: Joachim Aue

„Vogel sucht König!“, heißt es zwar erst wieder am Sonntagmittag, aber wenn am Freitag (7. Juli) das Blasorchester Peter und Paul aus Eslohe den ersten Marsch erklingen lassen, feiert der Heimatschutzverein sein Schützenfest.

Nach dem Treffen um 17 Uhr auf dem Dorfplatz und einem ökumenischen Gottesdienst steht nach dem Marsch zur Schützenhalle 19 Uhr das Vogelschießen der Jungschützen auf dem Programm. Das neue Jungschützenkönigspaar wird anschließend in der Schützenhalle proklamiert bevor DJ „BlackSmith“ zur Jungschützenparty bittet.

Am Samstag treten die Schützen um 14 Uhr am Hammerweg 1 an. Angeführt vom Tambourcorps der Freiwilligen Feuerwehr Brilon zieht der große Festzug mit dem amtierenden Königspaar Eric Krol und Lena Ruppert durch die Straßen. Nach der Ehrung der Jubelpaare, dem Königstanz und der Kinderbelustigung, wird ab 18.30 Uhr beim Festball mit der Partyband „Kraftstoff“ getanzt.

Nach dem Schützenfrühstück (10 Uhr) beginnt am Sonntag um 11:30 Uhr das Vogelschießen um die Nachfolge von Eric Krol. Die Proklamation und der Dank an verdiente Mitglieder schließen sich im Rahmen eines Beisammenseins an. Gegen 18 Uhr wird das neue Königspaar abgeholt und dann in der Schützenhalle erneut mit der Band „Kraftstoff“ weitergefeiert.

Hallenberg sucht Nachfolger von Markus Kappen

Markus und Mara Kappen sind das amtierende Königspaar. Foto: Rita Maurer

Der Heilige Petrus spielt wohl bei jedem Schützenfest eine Rolle – zumindest beim flehentlichen Blick aufs Wetter. In Hallenberg ist er zudem Stadtpatron und ziert daher seit fast 100 Jahren die emaillierte Königskette. In diesem Jahr marschiert er sogar mit: Markus Kappen hat nicht nur die Rolle als Schützenkönig inne, sondern spielt auch den Petrus in der Passion auf der Freilichtbühne...gut zu erkennen an seinem stattlichen Bart! Am kommenden Wochenende wechseln er und seine ebenfalls bei der Passion aktive Frau Mara nun Kostüme und Zeiten und feiern das anstehende Schützenfest als amtierendes Königspaar.

Am Samstag, 8. Juli, beginnen die Feierlichkeiten um 18.30 Uhr mit einem Ständchen des Musikvereins Medelon am Josefshaus, an dem neben dem Schützenvorstand auch das Königspaar Markus und Mara Kappen sowie Jungschützenkönig Jonathan Illgen teilnehmen. Um 19.30 Uhr folgen das Antreten aller Schützen am Nikoläum mit einem kurzen Marsch durch die Stadt sowie ein Konzert, Ehrungen und der Schützenball.

Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit dem Schützenhochamt an der Unterkirche und einem Frühschoppen, bevor um 14 Uhr alle Schützen am Nikoläum antreten, um erst die Jubelmajestäten sowie anschließend das amtierende Königspaar abzuholen. Am Sonntagabend ist ab 19.30 Uhr Stimmung und Tanz bei der Showband „Starlight“ angesagt. Nach einem Gottesdienst am Montagmorgen um 9 Uhr in der Pfarrkirche heißt es dann mit dem Vogelschießen ab 10.30 Uhr so langsam Abschiednehmen von Kette und Krone für Markus und Mara Kappen. Gegen 13 Uhr wird die neue Schützenkönigin bekannt gegeben – in Hallenberg stets eine besondere Zeremonie, die noch aus der Zeit rührt, als die Könige nicht ihre eigenen Ehefrauen mitnehmen durften. Um 16 Uhr werden die neuen Regenten mit einem Festzug abgeholt, danach erfolgten die Umkrönung sowie das Absingen des 134 Jahre alten Schützenliedes „Feiert nach der Väter Weise“. Mit einem Tanzabend klingt das Fest aus. Der Musikverein Medelon ist seit vielen Jahren Garant für die optimale Festmusik und wird in den Zügen unterstützt vom Tambourkorps Winterberg und der Stadtkapelle Concordia Hallenberg.

Neuastenberger Schützen feiern

Amtierendes Königspaar: Lukas und Renata Swidergol Foto: Privat

Das Schützenfest in Neuastenberg findet in diesem Jahr vom 8. Juli bis 10. Juli statt. Das amtierende Königspaar, Lukas und Renata Swidergol lädt dazu alle Bürger ein.

Startschuss ist am Samstag um 15.30 mit einem Ständchen am Altenheim. Um 16.30 Uhr folgt ein Ständchen für Ehrenmitglieder in der Schützenhalle. Um 17 Uhr ist Antreten in der Schützenhalle und Abholen des Königspaars. Um 18 Uhr folgt das Schützenhochamt und um 19 Uhr beginnt der Tanz in der Schützenhalle.

Mit der Gefallenenehrung im Mollseifen beginnt der Schützenfestsonntag um 12 Uhr. Um 13.30 Uhr wird in der Schützenhalle angetreten und um 14 Uhr findet ein großer Festzug mit Gefallenenehrung statt. Um 16 Uhr startet der Kindertanz, um 17 Uhr der Königstanz und um 19 Uhr der Tanz der ehemaligen Königspaare und ab 20 Uhr stehen Konzert und Tanz in der Schützenhalle auf dem Programm.

Der Montag startet um 9.30 Uhr mit einem gemeinsamen Schützenfrühstück in der Halle. Um 11 Uhr ist Antreten zum Vogelschießen in der Schützenhalle und Ausmarsch zum Vogelschießen, das um 11.15 Uhr beginnt. Es wird die Nachfolge von König Lukas Swidergol ermittelt. Es findet auch das Schießen der Jungschützen statt und das Gästeschießen. Um 13 Uhr ist die Proklamation und um 15 Uhr findet der Einmarsch des neuen Königspaars mit Hofstaat in die Schützenhalle statt. Um 16 Uhr ist Kindertanz, um 17 Uhr Königstanz. Im Anschluss findet das Schützenfest in der Schützenhalle einen geselligen Ausklang.

Hochfest in Referinghausen

Amtierendes Königspaar: Philipp Gerbracht und Antonia Voß. Foto: Verein

Die St. Sebastian Schützenbruderschaft 1891 Referinghausen lädt von Freitag, 7. Juli, bis Sonntag, 9. Juli, zu ihrem Schützenfest ein. Musikalisch gestaltet wird das Fest vom Musikverein Oberschledorn.

In diesem Jahr beginnt das Schützenfest am Freitag um 17.30 Uhr mit einem Platzkonzert, dem im Anschluss, nach Abholen des Hauptmanns Florian Dessel, des Jungschützenkönigspaars Luis Dollberg und Laura Scheuermann, der Fahnen sowie des amtierenden Königspaars Philipp Gerbracht und Antonia Voß, um 18.30 Uhr die feierliche Schützenmesse folgt. Im Anschluss beginnt das Schießen um die Jungschützenkönigswürde, bei dem dann der Nachfolger von Luis Dollberg ermittelt wird. Um 21 Uhr, nach der Proklamation des neuen Jungschützenkönigs, beginnen die Ehrungen. Dann findet der Tanz der ehemaligen Königspaare statt, danach startet der große Schützenball.

Am Samstag um 11 Uhr folgt das Vogelschießen. Das neue Regentenpaar präsentiert sich mit Gefolge gegen 18 Uhr im Umzug. Nach dem Königstanz wird bis in den Morgen hinein der Schützenball gefeiert. Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit dem Schützenhochamt. Um 14 Uhr präsentieren sich im Umzug das neue Königspaar mit Hofstaat, der neue Jungschützenkönig sowie das Jubelkönigspaar.

Nach der Gefallenenehrung mit Kranzniederlegung am Ehrenmal schließen sich am Nachmittag in der Schützenhalle Königs- und Kindertanz an, bevor es zum Endspurt geht und das Fest seinen Ausklang findet.

