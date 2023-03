Wintersport Neuschnee in Winterberg: Diese 50 Lifte laufen am Wochenende

Winterberg/Willingen. In Winterberg und Willingen ist Skifahren und Rodeln weiter möglich. Am Wochenende fällt sogar Neuschnee. Die geöffneten Lifte mit Schneehöhen.

In Winterberg ist in den letzten Tagen massenweise Schnee gefallen – Vieles ist weggetaut und weggeregnet. Doch der Höhepunkt der milderen Phase wurde am Freitag erreicht, zum Abend geht der Niederschlag wieder in Schnee über und bringt bis Samstag zwischen 5 und 10 Zentimeter Neuschnee. Rund 50 Liftanlagen sind am Wochenende 10. bis 13. März geöffnet, Loipen sind vorübergehend nicht oder nur eingeschränkt befahrbar. Zum Samstag kann sich auch hier die Schneelage wieder verbessern.

Ski und Snowboard

Die beschneiten Skigebiete präsentieren sich mit einer Mischung aus technisch erzeugtem Schnee und Neuschnee und überwiegend sehr guten Wintersportbedingungen. Je nach Skigebiet liegen bis zu 60 Zentimeter Schnee auf den Pisten. Trotz guter Schneelage wird ein Teil von ihnen am Montag die Saison beenden. Kleinere Skigebiete ohne Beschneiung werden trotz Neuschnee nicht wieder an den Start gehen, da sich die Naturschneemenge während der nass-kalten Zeit wieder etwas reduzieren hat.

Diese Lifte laufen

Medebach-Schlossberg 15 Zentimeter 1 Lift

15 Zentimeter 1 Lift Willingen-Skigebiet 45 Zentimeter 16 Lifte

45 Zentimeter 16 Lifte Willingen-Usseln 60 cm Zentimeter 2 Lifte

60 cm Zentimeter 2 Lifte Winterberg-Altastenberg 40 Zentimeter 4 Lifte

40 Zentimeter 4 Lifte Winterberg-Neuastenberg 40 Zentimeter 4 Lifte

40 Zentimeter 4 Lifte Winterberg-Rodelparadies Ruhrquelle 30 Zentimeter 1 Lift

30 Zentimeter 1 Lift Winterberg-Skiliftkarussell 60 Zentimeter 21 Lifte

Rodeln

Bis zum Wochenende laufen sieben Rodellifte an beschneiten Rodelpisten. Danach wird sich das Angebot um ein oder zwei Pisten reduzieren. Nach den Schneefällen der Wochenmitte ist Rodeln bis zum Wochenende auf den Bergen in der Landschaft möglich. Dies wird in der kommenden Woche allerdings vorbei sein.

Flutlicht

Die Flutlicht-Saison geht langsam zu Ende. Foto: Max Maurer

Freitag- und Samstagabend laufen in Neuastenberg die Lifte, in Willingen und Winterberg am Freitag. Das Skiliftkarussell Winterberg hat angekündigt, auch in der kommenden Woche Dienstag und Freitag von 18.30 bis 22 Uhr zu öffnen. Am 17. März ist der letzte Flutlichtabend der Saison. Ob im Skigebiet Willingen kommende Woche noch einmal Flutlichtski stattfindet, entscheiden die Betreiber kurzfristig nach Wetterlage.

Langlauf

Über 80 Loipenkilometer melden die Loipenskigebiete Willingen, Winterberg, Niedersfeld und Girkhausen. Trotz zweier nass-kalter Tage soll ein guter Teil davon bis zum Wochenende erhalten bleiben. In der kommenden Woche werden Naturschneeloipen nach und nach verschwunden sein. Im beschneiten Langlaufzentrum Westfeld sind bei sehr guter Schneelage drei Runden im Stadionbereich gespurt. Die Betreiber wollen diese über das Wochenende hinaus so lange wie möglich anbieten.

Winterwandern

Die Landschaft ist in den Höhenlagen schneebedeckt. Bei leichten Schneefällen und etwas Sonnenschein ist insbesondere der Samstag gut für eine Winterwanderung. Auch am Sonntag fallen einige Flocken. Erst später am Nachmittag sollen die Schneeschauer in Regen übergehen.

Wetter

Der Kahle Asten meldete Mittwochmittag 40 Zentimeter Schnee. 25 Zentimeter davon sind von Dienstag auf Mittwoch gefallen. In den Hochlagen hat ein guter Teil davon den etwas nassen Donnerstag und Freitag überdauert. Das Wochenende wird winterlich kalt mit Schneefall. Erst am Sonntagnachmittag steigen die Temperaturen. In der kommenden Woche setzt sich das wechselhafte Wetter bei Temperaturen leicht über dem Gefrierpunkt fort. Die Schneedecken auf den beschneiten Pisten bleiben erhalten.

