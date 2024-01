Neuschnee rund um Winterberg: Top-Bedingungen in Skigebieten

Winterberg/Willingen. Rund um Winterberg und Willingen herrschen schon jetzt großartige Bedingungen für Skifahrer. Nach dem Neuschnee werden noch mehr Lifte fahren.

Die Wintersportgebiete im Sauerland freuen sich über den angekündigten Neuschnee am Mittwoch. In den vergangenen kalten Tagen hätten die Schneekanonen etwa in Winterberg schon viel technischen Schnee produzieren können. Wenn jetzt noch Naturschnee dazukomme, sei das optimal für die Pisten, teilte das Skiliftkarussell Winterberg mit. „Die Bedingungen könnten kaum besser sein.“ Am Wochenende rechnen Meteorologen zudem mit einigen Sonnenstunden im Sauerland. Für Skifahrer und Rodler rund um Winterberg und Willingen herrschen sehr gute Bedingungen.

Lesen Sie auch

disc

Im Skiliftkarussell seien bei 80 Zentimetern Schneehöhe derzeit 20 Lifte in Betrieb, weitere könnten bis zum Wochenende dazukommen. Auch viele andere Skigebiete im Sauerland haben geöffnet. Insgesamt drehten sich nach Angaben der Wintersport-Arena Sauerland am Mittwoch 55 Lifte, darunter rund zehn Rodellifte geöffnet. Hinzu kommen 80 km gespurte Loipen.

Die Liste der geöffneten Skilifte

Bad Laasphe-Hesselbach 60 cm Neuschnee: 2 Lifte

Olpe-Fahlenscheid 40 cm Neuschnee: 2 Lifte

Schmallenberg-Höhenlift 20 cm Neuschnee: 2 LIfte

Schmallenberg-Sellinghausen 15 cm Neuschnee: 1 Lift

Willingen-Skigebiet 70 cm Neuschnee: 16Lifte

Willingen-Usseln 50 cm Neuschnee: 1 Lift

Winterberg-Altastenberg 50 cm Neuschnee: 3 Lifte

Winterberg-Neuastenberg 50 cm Neuschnee: 6 Lifte

Winterberg-Rodelparadies Ruhrquelle 80 cm Neuschnee: 1 Lift

Winterberg-Skiliftkarussell 80 cm Neuschnee: 20 Lifte

Es herrschen verbreitet gute bis sehr gute Wintersportmöglichkeiten. Zum Wochenende werden noch mehr Skilifte ihren Betrieb aufnehmen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon