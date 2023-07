Nico Aßhauer aus Marsberg erhält ganz besondere Auszeichnung

Marsberg. Er hat ein offenes Ohr für jedes Anliegen, übernimmt Aufsicht und Betreuung in der Schule und engagiert sich in verschiedenen Vereinen.

Rotary International ist eine weltweite Vereinigung berufstätiger Männer und Frauen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, weltweit Dienst an der Gemeinschaft zu leisten und so zu einer besseren weltweiten Verständigung beizutragen.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Dazu gehören auch die Bildung und das gute soziale Miteinander. Unter anderem wird jährlich ein Schülerpreis ausgelobt, mit dem ein Schüler oder eine Schülerin ausgezeichnet werden soll, die sich vorbildlich im Umgang mit den Mitschülern, den Lehren und damit seine soziale Kompetenz zeigt.

Lesen Sie auch: Deutsche Glasfaser bricht in Brilon Versprechen - Reaktionen

Er übernimmt Verantwortung

Nun schon zum vierten Mal hatte man an der Sekundarschule Marsberg die Ehre und das Vergnügen, aus den Reihen der Absolventen jemanden besonders zu würdigen: Die Wahl fiel auf Nico Aßhauer aus der Klasse 10a: Nico zeichnet sich durch ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein für die Klassen- und Schulgemeinschaft aus. Nico übernahm die Aufsicht in der Mittagspause im Spieleraum und betreut die Dart AG für die unteren Jahrgangsstufen außerhalb der regulären Unterrichtszeit. Neben diesen Aufgaben sticht Nico mit seiner sozialen und freundlichen Art heraus und ist stets hilfsbereit und hat für jedes Anliegen ein offenes Ohr. In seiner Freizeit engagiert sich Nico ehrenamtlich im Bereich seiner Hobbys. Als Mitglied des Musikvereins Erlinghausen nimmt er regelmäßig an Proben und Auftritten teil. Des Weiteren musiziert er im Jugendorchester.

Lesen Sie auch: Freibier am Schützenfest Marsberg: Das ist echt einzigartig

Urkunde und Geldgeschenk

Auch in der Feuerwehr Erlinghausen und Obermarsberg gehört er zu den aktiven Mitgliedern. In dem Dorfverein „Use Erlingsen“ nimmt er stets an Aktivitäten wie beispielweise „saubere Umwelt“ teil, bei der das Dorf von Müll bereinigt wird. Mit dem Preis sind eine Urkunde und ein Geldgeschenk verbunden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon