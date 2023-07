Niedermarsberg im Schützenfieber: Das sind die Highlights

Marsberg. Drei Tage lang herrscht Ausnahmezustand in Niedermarsberg: Das Schützenfest lockt mit Freibier, Musik, Ehrungen und spannendem Vogelschießen.

Die St.-Magnus-Schützenbrüder Niedermarsberg laden am kommenden Wochenende zu ihrem Hochfest des Jahres ein. Im Mittelpunkt steht das amtierende Königspaar Michael und Ingrid Riebe mit Hofstaat, Vizekönig Christian Bunse und Jungschützenkönig Adrian Ising. „Wir freuen uns, zum Ende unserer Regentschaft diesen Höhepunkt mit Euch begehen zu dürfen“, schreibt das Königspaar in seinem Grußwort im Festmagazin. „Euch gehört für den starken Zusammenhalt und dafür dass ihr immer zu uns standet, unser herzlichster Dank.“

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Das können Oberst Michael Martin und Major Frank Bender nur bestätigen: „Unser Schützenfest stiftet in seiner Einzigartigkeit und Zeitlosigkeit gewiss einen wertvollen Beitrag, zu einer gemeinsamen Identität in der Stadt.“ Tradition ist es seit jeher, dass es während der drei Tage Freibier in kleinen 0,1-Liter-Gläschen gibt. Richtiges Freibier ist es nicht, denn der Preis für das Bier und alkoholfreie Getränke sind im Eintrittspreis enthalten. Den Eintritt gibt es gestaffelt, entweder für das gesamte Fest, Teilkarten (entweder samstags oder sonntags, montagvormittags oder montagsnachmittags) für Mitglieder, Teilkarten für Jugendliche und Gäste.

Allgemeine Preiserhöhungen

Wie die Schützenbruderschaft in ihrem Magnus-Kurier bekanntgibt, war die letzte Erhöhung der Eintrittspreise in 2010. Nach 13 Jahren sei es „jetzt leider erforderlich“, die Eintrittspreise aufgrund der allgemeinen Preiserhöhungen anzupassen. u. a. sei der Mindestlohn erhöht worden auf derzeit 12 Euro (65 Prozent). Die Bierverteilung auf dem Fest übernehmen freiwillige Thekentrupps.

Lesen Sie auch:Parkgebühren-Debakel in Brilon: Zahlen App-Nutzer zu viel?

Hinzu kämen „explodierende Kosten für Strom und Gas“, so die Schützenbrüder weiter, sowie höhere Ausgaben bei den Fixkosten. Wert darauf sei gelegt worden, dass die Mitglieder den größten Teil der Erhöhung tragen würden. Die Erhöhung für die Gäste, Jugendliche und Damen falle vergleichsweise moderat aus. Mitglieder zahlen jetzt 110 Euro, vorher 90 Euro. für eine Gesamtkarte.

Am Samstag, 8. Juli, wird das Schützenfest um 12 Uhr auf dem Tanzboden vor der Halle eingeläutet und eröffnet. Ab 17.30 Uhr gibt die Festmusik aus Haaren ein Platzkonzert. Um 18 Uhr treten die Schützen auf dem Kirchplatz an und marschieren zum Schützenhof. Nach Aufsetzen des Vogels und Gecks, Konzert und Tanz.

Lesen Sie auch: Marsberg: Mann schläft sturzbetrunken nach Unfall im Auto

Am Sonntag, 9. Juli, treten die Kompanien um 9 Uhr an den Kompanielokalen an und marschieren um 9.30 Uhr vom Marktplatz zum Schützenhochamt. Das beginnt um 10 Uhr, anschließend Kirchenparade und Gefallenenehrung am Kirchplatz. Um 14.30 Uhr ist wieder Antreten an den Kompanielokalen. Um 15 Uhr wird das Königspaar auf dem Kirchplatz empfangen. Von dort geht es im Festzug durch die Stadt mit Parade in der oberen Hauptstraße. In der Halle folgen ab 17 Uhr die Ehrung der Jubilare, 18 Uhr Königstanz, danach Konzert und Tanz. Ab 21 Uhr wird der große Zapfenstreich gespielt.

Am Montag, 10. Juli, ist um 8.30 Uhr Antreten in der Casparistraße. Von dort wird zur Schützenhalle marschiert. Das Schützenfrühstück ist kostenlos für alle mitmarschierenden Schützen. Das Vogelschießen beginnt um 10.30 Uhr. Um 13.30 Uhr werden die neuen Majestäten weggebracht.. Um 17.45 Uhr heißt es wieder Antreten in der Casparistraße. Um 18 Uhr wird das neue Königspaar auf de Kirchplatz empfangen. Danach Festumzug und Parade in der oberen Hauptstraße. Nach dem Königstanz wieder Konzert und Tanz.

Lesen Sie auch: Aqua Olsberg: Planungsmodell sehen kein Freibad mehr vor

Die Festmusik kommt vom Blasorchester „Sintfeld-Echo“ aus Haaren, Tanzmusik „Musikverein Giershagen“, Feuerwehrspielmannszug Niedermarsberg. Die Festzüge werden verstärkt durch die Musikvereine Marsberg und Erlinghausen und den Spielmannzug Niedermarsberg. Festwirt ist seit 40 Jahren ununterbrochen die Familie Rasche aus Westheim.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon