Niedersfeld: So geht Wasseraction bei „High Five“

Wakeboarder in Aktion auf dem Hilllebachsee in Niedersfeld.

Niedersfeld. Bei der Wassersportanlage High Five von Jeffrey Meurs können Besucher u.a. Wakeboard fahren. Darum sollten Interessierte nach Niedersfeld kommen.

Ob Wakeboard, Wasserski oder Kneeboard fahren - in den Sommermonaten sind alle Sportarten beliebt, die bei warmen Temperaturen Abkühlung versprechen. Auch die Wassersportanlage High Five in Niedersfeld ist ein begehrtes Ausflugsziel im Sauerland: Sowohl Einheimische als auch Touristen kommen oft her, um sich auf Boards übers Wasser ziehen zu lassen. Geschäftsführer Jeffrey Meurs verrät, was an seiner Anlage so besonders ist und warum man diese Sportarten unbedingt mal ausprobieren sollte.

Bevor es zum ersten Mal aufs Wasser geht, heißt es Neoprenanzug und Schwimmweste anziehen. Eine kurze Übung auf festem Untergrund, eine Erklärung von Mitarbeiterin Sam Prast und schon werden einem die Skier an die Füße geschnallt. In gehockter Haltung, die Arme vor den Körper gestreckt, das Seil in den Händen, soll man von einer Rampe ins Wasser gezogen werden. Die Aufregung steigt. Dann kommt der Schlepper an der automatischen Anlage näher und Sam ruft: „Auf 3,2,1 geht es los!“ Kaum hat sie runtergezählt, gibt es einen Ruck und ehe man sich versieht, wird man vom Mitnehmer aufs Wasser gezogen.

Die Wassersportanlage High Five in Winterberg-Niedersfeld lockt viele Besucher an. Foto: Luisa Nieder

Übung macht den Meister

Die Fahrt verläuft erwartungsgemäß kurz. Durch die schnelle Anfahrt fallen viele beim ersten Versuch vor Schreck direkt ins kühle Nass und müssen mit den Skiern dann zurück zum Rand schwimmen. Das sei jedoch ganz normal. „Probier beim nächsten Mal die Beine und Arme mehr anzuspannen“, verrät die Mitarbeiterin. Und sie hat Recht: Ein paar weitere Versuche und man wird immer besser - Wasserski fängt allmählich an Spaß zu machen, wenn man den Dreh erst einmal raus hat.

Das Ganze sei jedoch wetterabhängig. „Ruhiges Wasser und wenig Wellen sind die besten Bedingungen“, sagt Jeffrey Meurs. Außerdem sollten Anfänger mit Wasserski oder dem Kneeboard starten, da Wakeboard schwieriger ist. Weil alle die Möglichkeit bekommen sollen zu fahren, können sich höchstens 20 Leute pro Stunde anmelden. „Der Spaß steht hier im Vordergrund und wenn wir die Teilnehmerzahl nicht eingrenzen, wäre die Anlage bei gutem Wetter völlig überlaufen“, so der Geschäftsführer.

Für diejenigen, die keinen Sport machen möchten, bieten Jeffrey Meurs und sein Team kühle Getränke und Snacks im Bistro am See an. Foto: Luisa Nieder

Chance nach langem Überlegen genutzt

„High Five“ gibt es am Hillebachsee bereits seit 2014. Jeffrey Meurs arbeitete für ein halbes Jahr an der Wassersportanlage und hatte schon damals große Pläne: „Ein Kollege und ich saßen abends oft zusammen am See und haben überlegt, wie es wohl wäre, den Laden eines Tages zu übernehmen“, erklärt er. Daraufhin wollte er jedoch erst einmal verreisen und erkundete unter anderem Australien und Thailand. Vor knapp zwei Jahren war die Anlage schließlich zu verpachten, sodass der 27-Jährige und sein Kollege Patrick Logsch ihre Chance nutzten.

„So besonders an High Five in Niedersfeld ist, dass man nicht nur Wasserski und Wakeboard fahren kann, sondern dass das Angebot noch vielfältiger ist“, so Jeffrey Meurs. Neben dem 1,6 Kilometer langen Rundweg bietet der See auch verschiedene Fitnessgeräte und Stellen für Angler. „Es gibt einen Fußball-, Basketball- und Volleyballplatz und eine Liegewiese“, verrät er. Sogar ein nahe gelegener Skatepark sei schon länger in Planung. Nach genug sportlicher Aktivität lädt das Bistro zu Getränken und Snacks ein, wo Besucher den Tag ausklingen lassen können.

Möglichkeiten sich weiterzuentwickeln

Laut dem Geschäftsführer solle man Wassersport unbedingt mal ausprobieren. „Die meisten haben erst Angst, aber wer einmal angefangen hat, merkt wie viel Spaß das macht“, sagt Meurs. Zudem gäbe es viele Möglichkeiten sich weiterzuentwickeln und zum Beispiel von Wasserski auf Wakeboard und auf Wakeskate umzusteigen. Daher würden viele Einheimische immer wiederkommen und das Feedback sei sehr positiv. So soll am 6. und 7. August „40 Jahre Hillebachsee“ gefeiert werden, zu dem die Dorfgemeinschaft und das High-Five-Team Interessierte einladen. Am Samstag, 6. August, werden ein Volleyballturnier und eine Beachparty organisiert und am folgenden Tag kommt der Kindermusiker „herrH“ an den Hillebachsee.

