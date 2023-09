Niklas Beckmann: Als Hapimag-Manager steile Karriere gemacht

Winterberg. Niklas Beckmann hat bei Hapimag eine Karriere gemacht: Nach einigen Jahren im Ausland leitet er nun das Hapimag-Resort in Winterberg.

Der Name ist Programm: Von der Terrasse des Bistros „Treffpunkt Weitblick“ hat man einen fantastischen Ausblick auf Winterberg und weit in die Ferne über die Sauerländer Berge bis ins Ederbergland. Niklas Beckmann hat sichtlich Spaß daran, genau hier seinen Job zu machen: Der 31-Jährige hat bei Hapimag Karriere gemacht und leitet das Resort in Winterberg.

Hapimag-Ferien-Resort in Winterberg: Blick auf den Außenwellness-Bereich. Foto: Hapimag

Faible zum Tourismus in die Wiege gelegt

Nach mehreren Jahren im Ausland ist der Hotelmanager in die Sauerländer Heimat zurückgekehrt. „Dass ich hier die Leitung übernehmen konnte, hat sich 2022 durch Zufall ergeben und war für mich ein echter Glückstreffer. Nach acht Jahren Arbeiten im Ausland kannte ich Deutschland ja nur noch aus dem Urlaub“, freut sich Niklas Beckmann. Er ist in Wiemeringhausen aufgewachsen, wo er auch jetzt wieder lebt. Das Faible für die Tourismusbranche ist ihm dort quasi in die Wiege gelegt worden, denn sein Vater Micheal Beckmann war viele Jahre Tourismuschef in Winterberg, bevor er das Amt des Bürgermeisters angetreten hat.

Auslandaufenthalte

Jede Menge Erfahrung hat Niklas Beckmann in den vergangenen Jahren durch diverse Jobs bei Hapimag gesammelt. Grundlage für seine Karriere war ein Duales Studium, das er nach dem Abi 2011 am Geschwister-Scholl-Gymnasium bei Hapimag im Bereich Hotelmanagement in Ravensburg begonnen hat. Nach erfolgreichem Abschluss 2014 folgten diverse Auslandaufenthalte. „Ich kann jedem empfehlen, mal ins Ausland zu gehen und dort zu arbeiten. Das ist eine einzigartige Möglichkeit, seinen Horizont zu erweitern und Sprachen zu lernen“, so Niklas Beckmann.

Insgesamt verfügut das Hapimag-Ferien-Resort in Winterberg über 130 Ferienwohnungen, die komplett renoviert worden sind. Foto: Hapimag

Sprachen sind das A und O

Der Sauerländer weiß, wovon er spricht: Nach dem Dualen Studium hat er eineinhalb Jahre im Hapimag-Resort in Flims in Graubünden in der Schweiz gearbeitet, bevor ihn der Job von 2016 bis 2018 nach Spanien geführt hat. Als Assistant-Manager war er in dieser Zeit an der Costa del Sol in Marbella und auf den Kanaren an verschiedenen Urlaubsorten im Einsatz. Und wie war das mit der Sprache? „Die Grundlagen habe ich mir mit Hilfe von Babbel beigebracht, den Rest lernt man schnell im Alltag“, lacht Niklas Beckmann. Sprachen zu lernen, sei ihm schon immer recht leichtgefallen. Und so habe er im Laufe der Jahre auch etwas Griechisch, Spanisch und Holländisch und fließend Italienisch gelernt.

Traineeprogramm absolviert

Die Teilnahme an einem internen Traineeprogramm brachte ihn schließlich auf der Karriereleiter ein weiteres Stück voran. Nach einem einjährigen Aufenthalt auf Kreta und dem Abschluss des Traineeprogramms ging es für Niklas Beckmann an die italienische Adria-Küste zur Eröffnung des Hapimag-Resorts Cavallino-Treporti. Dort war er zunächst verantwortlich für die gesamte Gastronomie und von Anfang 2020 bis 2022 als Resort-Leiter im Einsatz. „Das war gerade zu der Zeit als Corona losging“, erinnert sich der 31-Jährige und erzählt: „Die Coronamaßnahmen waren dort teilweise sehr drastisch. Aber ich habe sehr viel gelernt in dieser Zeit in Italien.“

Herausforderungen

Mitte 2022 bot sich die Chance, das Hapimag-Resort in Winterberg als Hotel-Leiter zu übernehmen – für Niklas Beckmann eine willkommene Gelegenheit, in die Heimat zurückzukehren. Dort gab und gibt es für ihn viel zu tun, zumal ein großes Projekt und viele Veränderungen anstanden: „Wir befinden uns in einer Zeit des Wandels. Wir haben in den vergangenen Monaten 60 Wohneinheiten in drei Häusern hier am Standort in Winterberg verkauft und die verbliebenen 130 Appartements komplett renoviert. Das war natürlich eine besondere Herausforderung. Ziel ist es, das Resort für die Zukunft fit zu machen“, so der Hotelmanager.

Besonders freut es ihn, dass für das in die Anlage integrierte Restaurant „Wanderlust“ ein guter und zuverlässiger Pächter gefunden worden sei. Er sagt: „Das ist für uns super und es läuft sehr gut.“ In Eigenregie betrieben wird das Bistro „Weitblick“, das für Hausgäste und externe Besucher geöffnet ist. Auch das Restaurant und die Wellnesseinrichtungen (Hallenbad, Sauna und Kosmetik) können von Nicht-Hapimag-Gästen besucht werden.

Mit dem Bike im Sauerland auf Tour

Dort zu arbeiten, wo andere Urlaub machen, das gefällt Niklas Beckmann an seinem Job. Er selbst ist begeistert vom Sauerland und ist in seiner Freizeit sehr viel mit seinem Bike auf Tour: „Die Landschaft ist wunderschön und es gibt sehr reizvolle Strecken. Die Gäste haben in Winterberg unglaublich viele Möglichkeiten. Sie können hier bei uns entspannen und Wellness genießen, sie können in der Stadt bummeln oder das ganze Jahr über viele Outdoor-Aktivitäten machen.“ Der Job als Hotel-Manager ist für ihn genau das, was er machen möchte: „Mir gefällt der Aufgaben-Mix. Ich bin zuständig für die Finanz- und Investitionsplanung, für operative Projekte, für die Qualitätskontrolle, bin bei Meetings im Austausch mit anderen Resorts-Leitern und kann Zukunftsstrategien entwickeln. Bei mir ist kein Arbeitstag wie der andere.“

Wichtig: Als Arbeitgeber attraktiv sein

Bei aller Begeisterung treiben ihn aber auch die Sorgen um, die heute viele in der Branche haben: „Besonders der Personalmangel ist eine Herausforderung und auch die Inflation und die steigenden Energiekosten sind natürlich ein Thema. Um so wichtiger ist es für uns, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sind und, dass wir ein gutes Betriebsklima haben.“ Und dementsprechend ist „Weitblick“ für ihn nicht nur als Ausblick von der Hapimag-Terrasse aus wichtig.

Firmendaten: Unternehmenspass

Anzahl Mitarbeitende: 25 in Winterberg, ca. 1.800 weltweit

Standorte: 56 Resorts weltweit und unser Firmensitz im Kanton Zug in der Schweiz

Branche: Tourismus und Hospitality

Tarif: Urlaubs-/Weihnachtsgeld, monatliches „Edenred“-Guthaben als attraktive Zusatzleistung zum Gehalt

Arbeitszeit: Voll- oder Teilzeit möglich

Arbeitsplätze: In allen Bereichen eines modernen FerienresortsBENEFITSAttraktive Arbeitszeiten, betriebliche Altersvorsorge, Vergünstigte Urlaube in Hapimag Resorts

Weiterbildungen: Unternehmensinterne Weiterbildungen sowie externe Schulungen, Cross Trainings in anderen Resorts des Unternehmens im In- und Ausland möglich

Weitere Besonderheiten: Hapimag ist eine ökonomisch attraktive und ökologisch sinnvolle Alternative zur eigenen Ferienwohnung. Statt einer einzelnen Ferienwohnung an einem bestimmten Ort teilen sich unsere Aktionäre und Mitglieder 56 Ferienresorts mit über 5000 Ferienwohnungen – und das an 48 verschiedenen Destinationen.

