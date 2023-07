Noch kein Hitzerekord: Kommt jetzt Abkühlung ins Sauerland?

Hochsauerland. Es war brütend heiß, aber es gab noch keinen Hitzerekord im Hochsauerland. Die nächsten Tage soll es abkühlen. Es klingt nach „Freizeitwetter“.

Nach dem sehr heißen Wochenende und einer Abkühlung zum Montag bewegen wir uns am Dienstag zunächst noch in recht warmer Luft. Diese wird zur Wochenmitte aber allmählich nach Osten abgedrängt und dann erwarten wir wieder normale Sauerländer Sommertemperaturen.

Das Wetter auf dem Berg

Obwohl der Sommer 2023 bisher überdurchschnittlich warm verlaufen ist, gab es am Kahlen Asten bis zum Samstag noch keinen Tag mit mehr als 25 Grad. Dies hat sich dann aber geändert und mit dem Sonntag kam noch ein zweiter Tag dieser Art dazu. Mittlerweile haben wir die größte Hitze wieder hinter uns gelassen. Die Großwetterlage in diesen Tagen ist voll und ganz abhängig von einem Tiefdruckgebiet westlich von uns. Es liegt meist im Bereich der britischen Insel und bewegt sich mit seinem Zentrum immer mal einige hundert Kilometer weiter nach Westen oder nach Osten. Dies ist für uns aber sehr entscheidend, denn weiter im Westen bedeutet für uns eine sehr warme Südströmung, so wie wir sie am Wochenende hatten. Eine Position über der Nordsee bringt einiges an kühler Luft und auch Schauer. Nach dem noch warmen Dienstag erwarten wir so in der Nacht zu Mittwoch einige Schauer oder kurze Gewitter, die deutlich frischere Luft heranführen. Diese bestimmt dann auch die Wochenmitte mit einem Mix aus Sonne, Wolken und einigen Schauern. Voraussichtlich sind diese aber im Vergleich zu den freundlichen Phasen deutlich in der Unterzahl. Viel mehr als rund 17 bis 20 Grad werden es aber nicht mehr.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Ohne Frage: Am Wochenende war es in der Medebacher Bucht richtig heiß. Die Temperaturen erreichten bis zu 32 Grad und im Raum Marsberg war sogar noch ein Stückchen wärmer. Im Vergleich zu den Spitzenwerten des vergangenen Jahres haben wir noch einiges an Luft. Damals wurden Anfang August beispielsweise in Medebach 35,6 Grad gemessen. Von solchen Spitzenwerten sind wir in den kommenden Tagen erst einmal weit entfernt. Der Dienstag ist noch ein richtig warmer bis sogar heißer Sommertag, und führt die Temperaturen nochmals bis nahe an die 30 Grad-Marke heran. Einige Schauer oder auch einzelne Gewitter am Nachmittag und Abend vertreiben dann die schwülwarme Luft aus dem Sauerland und es folgt eine kühlere, allerdings nicht unfreundliche Phase. So haben wir es am Mittwoch und Donnerstag mit Luft von der Nordsee zu tun. Diese zieht mit einem Mix aus Sonne und Wolken über uns hinweg. Eingelagert darin sind einzelne Schauer oder ganz vereinzelt auch mal ein Blitz oder ein Donnerschlag. Wirklich lang sind diese Phasen aber nicht und die Regenmengen bleiben vergleichsweise gering. Es stellt sich dagegen sehr gutes Freizeitwetter ein.

Das Wetter für den Nordkreis

Gut für das Freibad, schweißtreibend für alle, die sich wirklich bewegen wollen. So zeigte sich das Wochenende auch rund um Brilon und Olsberg. So erreichte das Thermometer an unsere Station in der Briloner Innenstadt maximal 31,8 Grad, was auch hier mit Abstand der bisher höchste Wert in diesem Jahr war. Recht normal für Sauerländer Sommerwetter ist nun, dass diese Hitze nur wenige Tage andauerte und nun von einer wieder kühleren Phase abgelöst wird. Lediglich heute am Dienstag schwenkt die Wärme, die auch am Montag noch im Südosten Deutschlands vorhanden war, wieder etwas zurück, so dass nochmals hochsommerliche Temperaturen gemessen werden. Einige Schauer und Gewitter am Abend und in der Nacht zum Mittwoch verdrängen die Luftmasse allerdings endgültig und dann kommen wir in ruhiges Fahrwasser der Nordseeluft. Diese ist zwar nicht ganz beständig, so dass man an beiden Tagen mit einigen Schauern rechnen muss. Allerdings erwarten wir keine größeren Niederschlagsgebiete, so dass sich auch längere freundliche Phasen ergeben. Deutlich kühler sind auch die Nachttemperaturen. Diese sinken deutlich in den Keller und oft auch wieder unter die 10 Grad-Marke. Tagsüber werden verbreitet angenehme Höchsttemperaturen von knapp über 20 Grad gemessen.

Trend

Voraussichtlich bis in die nächste Woche hinein liegen wir genau an der Grenze zwischen kühler Nordseeluft und sehr warmer Mittelmeerluft. Immer mal wieder muss mit Schauern gerechnet werden. Die Temperaturen liegen auf einem sommerlichen, allerdings keinem besonders heißen Niveau. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

