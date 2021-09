Notarztstandorte: Das sagt der Landrat des HSK zu Petition

Brilon/Olsberg. Olsberger sammelt tausende Unterschriften für den Erhalt der Notarztstandorte Brilon/Olsberg. Das sagt der HSK-Landrat zur emotionalen Debatte:

Die Entscheidung ob die Notarztstandorte Brilon und Olsberg zusammengelegt werden, steht morgen bei der Sitzung des HSK-Kreistages in Olsberg an. Für den Erhalt beider Standorte kämpft insbesondere Christian Körner, der eine Petition startete. Er rief damit zum Widerstand gegen die Verfügung durch die Bezirksregierung Arnsberg. Und das mit überwältigendem Erfolg. Am Mittwoch (8. September) überreichte er dem Landrat des HSK, Dr. Karl Schneider, 5.329 Unterschriften.

Dabei unterstützten die Unterzeichner den 51-jährigen kaufmännischen Angestellten nicht nur bei seiner Online-Petition: „Ich weiß, dass zum Beispiel in Brilon die Listen in allen Arztpraxen, Apotheken und Pflegeeinrichtungen verteilt wurden“, sagte er gegenüber der WP Brilon.

Der Notarztstandort an der Elisabethklinik in Olsberg. Er soll mit dem Notarztstandort in Brilon zusammengelegt werden. Foto: Benedikt Schülter / WP

Außerdem seien in Olsberg Haussammlungen organisiert worden; Unterstützer hätten in ganzen Stadtvierteln an jedem Haus geklingelt. Es habe außerdem improvisierte Unterschriftenstände vor und in Geschäften organisiert gegeben.

Notarztstandorte in Brilon und Olsberg nur ein Aspekt

Gegenüber der WP Brilon sagte Körner, dass Landrat Schneider sich für die Initiative bedankt habe. Trotzdem könne er wenig Hoffnung darauf machen, dass die Notarztstandorte erhalten bleiben. Dagegen ließe sich wegen der Verfügung durch die Bezirksregierung wenig machen, so der Landrat des HSK.

Begeistert von der Unterstützung

Außerdem sei die geplante Zusammenlegung der Notarzt-Standorte nur einer von vielen Aspekten im aktuellen Rettungsdienst-Bedarfsplan. Wenn dem im Gänze nicht zugestimmt werde, würden sich auch Neubauten verschiedener Rettungswachen wie in Winterberg verzögern. Dafür zeigte Körner, der selbst Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Olsberg ist, Verständnis.

Er wolle sich trotzdem bei allen Unterstützern der Petition bedanken. „Ich bin mehr als begeistert von der Unterstützung und der Einsatzbereitschaft der vielen Ungenannten und größtenteils auch mir unbekannten Helfer“, sagte er gegenüber der WP Brilon.

