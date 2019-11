Niedersfeld/Hochsauerland. Es soll brennen. In einem Wohnhaus sind Menschen in Gefahr. Rund 40 Feuerwehrleute rücken aus und dann hat sich nur jemand einen Scherz erlaubt?

Ein schlechter Scherz: Einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst hat ein 59-jähriger Winterberger in der Nacht zum Donnerstag ausgelöst. Jetzt wird gegen ihn wegen Missbrauchs von Notrufen ermittelt.

Für Jens Vogelsang ist die Nacht um 2.27 Uhr vorbei. Der Sprecher der Winterberger Feuerwehr ist hellwach, als die Notfallmeldung aufläuft: Wohnhausbrand im Wachholderweg in Niedersfeld. Menschen in Gefahr. „Das ist für uns ein Großeinsatz. Wir sind mit Kameraden aus Niedersfeld, Hildfeld, Grönebach und Winterberg samt Drehleiter und plus Rettungsdienst ausgerückt. Einige Feuerwehrleute haben sich auf der Hinfahrt schon mit Atemschutz ausgerüstet.“ Als der Tross dann im Wachholderweg vorfährt, ist weder Rauch noch Feuer zu sehen.

Die ganze Umgebung erkundet

„Der Anrufer wollte sich angeblich vor Ort bemerkbar machen. Aber dort war niemand“, sagt Jens Vogelsang. Laut Polizei soll der Anrufer sogar gesagt haben, er könne den Brand aus einiger Entfernung deutlich sehen. Daher wird sicherheitshalber die ganze Umgebung erkundet. Nichts.

Die Wehrleute suchen das Umfeld ab. Stimmt die Adresse, brennt es womöglich irgendwo nebenan? Die Bewohner werden aus dem Schlaf geschellt. Ist hier irgendwo Feuer? Hat von ihnen jemand den Notruf abgesetzt? Die Feuerwehrleute inspizieren das Haus von oben nach unten. Nichts. Die Leitstelle gibt schließlich Entwarnung. Die Rettungskräfte ziehen ab, die Letzten verlassen um 3.10 Uhr das Feuerwehrhaus. Für einige, die ohnehin früh zur Arbeit müssen, lohnt es sich nicht, nochmal ins Bett zu gehen. „Zum Glück kommt so etwas nicht oft vor; das ist glücklicherweise die Ausnahme, aber es ist trotzdem ärgerlich“, so Jens Vogelsang.

59-Jähriger unter Tatverdacht

Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf und kann schon bald einen 59-Jährigen als Tatverdächtigen ermitteln. „Wer so etwas macht, sollte sich darüber im Klaren sein, dass die Leitstelle die Anrufer zurückverfolgen kann. Das gilt auch für Rufnummern, die eigentlich unterdrückt sind“, sagt Polizeisprecher Holger Glaremin, der zum Motiv des 59-Jährigen noch nichts sagen kann. Außerdem werden alle Notrufe mitgeschnitten.

Fakt ist jedenfalls, dass sich der Mann auf ein Ermittlungsverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen einstellen kann. Das ist das gerichtliche Nachspiel. Außerdem wird das Ordnungsamt der Stadt Winterberg ihm den Einsatz in Rechnung stellen. „Wir können das noch nicht genau beziffern, da die Summe auch von der Zahl der Feuerwehrleute abhängt. Aber der Betrag wird sich mindestens im vierstelligen Bereich bewegen“, sagt die Sprecherin der Stadt Winterberg, Rabea Kappen.

Martin Reuther, Sprecher des Hochsauerlandkreises, glaubt, dass das ein teurer „Spaß“ wird. „Zum Glück kommt der Missbrauch von Notrufen im HSK relativ selten vor – vielleicht ein- bis zweimal pro Jahr.“ Die Mitarbeiter der Leitstelle hätten aber von einigen Fällen berichtet, in denen ihnen der Anruf suspekt vorgekommen sei. Mit dem Hinweis darauf, dass ein absichtlicher, missbräuchlicher Notruf eine Straftat darstelle, hätten dann manche von ihrem Vorhaben abgelassen und aufgelegt.

Eine Straftat

>>Der Misssbrauch von Notrufen ist eine Straftat: Wer absichtlich oder wissentlich Notrufe oder Notzeichen missbraucht oder vortäuscht, dass wegen eines Unglücksfalles oder wegen gemeiner Gefahr oder Not die Hilfe anderer erforderlich sei, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, so das Strafgesetzbuch.