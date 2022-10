„Novemberträume“ Gut Glintfeld: Der außergewöhnliche Markt

Medebach-Glindfeld. Die „Novemberträume“ auf Gut Glintfeld sind einzigartig in der Region und weit über die Grenzen von Medebach hinweg bekannt. Bald ist es soweit.

Bereits zum zwölften Mal öffnet das herbstlich gestaltete Gut Glindfeld am letzten Oktoberwochenende seine Pforten für Besucher und lädt zur voradventlichen Ausstellung „Novemberträume“ ein. gibt Kunsthandwerk und Leckereien der besonderen Art.

Wieder ist es den Organisatorinnen Ulrike von der Helm-Heller und Dr. Sophia Heller gelungen, neben dem Stamm beliebter und bewährter Aussteller neue und interessante Künstler und Kunstgewerbler zu gewinnen. Knapp 60 Aussteller werden dann ein erlesenes Angebot präsentieren und die Besucher in eine Wohlfühl-Oase und Entdeckerwelt eintauchen lassen, die zum Verweilen, Schauen und Stöbern, Probieren, Staunen, Genießen und, wenn sie mögen, natürlich auch zum Kaufen einlädt.

Potpourri handwerklicher Produktionen

Ein buntes Potpourri handwerklicher Produktionen, wie Vogelhäuser, Wanderstöcke, Töpferprodukte, Schmuck und Taschen, Mützen und Seifen lässt neben originellen Dekorationsartikeln, wie weihnachtlicher Keramik, Kerzen, Windobjekten, Kränzen, Holzfiguren oder Metallskulpturen bis hin zu Feuerstellen keine Wünsche offen. Außerdem rundet ein weitgefächertes kulinarisches Angebot die Möglichkeiten zum Verweilen und Pausieren ab. Da gibt es Speisen aus dem Smoker vom Landhotel Müller, Ofenkuchen aus Immighausen und die überregional bekannten Wildspezialitäten und hausgemachten Kuchen vom Gut. Zu diesen Leckereien passt das Abteibier von Pater Linus aus dem Benediktinerkloster Meschede, ein Kaffee aus der Medebacher Kaffeemacherei oder der Honigpunsch von Familie Hast. Auch Köstlichkeiten wie erlesene Öle, Gewürze, Pralinen, Konfitüren, Lakritzspezialitäten und gebrannte Mandeln sind im breitgefächerten Sortiment zu finden.

Die Termine für den Markt

Die Familie Heller öffnet am 29. und 30. Oktober um 11 Uhr das Tor ihres wunderschönen Anwesens mit Remise, Stallungen und Hofflächen. Am Sonntag spielen um 14 Uhr, zur musikalischen Untermalung, auch die Alphornbläser auf. Das Ende der Veranstaltung ist am Samstag für 18 Uhr und am Sonntag für 17 Uhr vorgesehen.

Der Eintrittspreis zu dieser exquisiten Veranstaltung beträgt 4 Euro, Kinder bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Auch für Rollstuhlfahrer sind alle Bereiche erreichbar und die Parkplätze sind gut ausgewiesen. Auf jeden Fall bietet die erlesene Ausstellung wieder eine bunte Mischung von Freuden für Auge, Leib und Seele und ist eine große Bereicherung für das Sauerländer Kulturleben.

Mehr Informationen gibt es unter www.gut-glindfeld.de

