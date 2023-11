NRW fördert Innenstädte: Marsberg erhält den größten Batzen 

Altkreis Brilon Das Land stellt Fördermittel für die Innenstädte bereit. Jetzt steht fest, wieviel die einzelnen Städte im Altkreis Brilon bekommen.

Innenstädte und Ortszentren haben viele Funktionen für die Menschen in Nordrhein-Westfalen: Handel, Arbeitsstätte, Treffpunkt, Kommunikation, Wohnen, Veranstaltungen und vieles mehr. Diese Orte zu stärken und lebendig zu erhalten, ist für die Stadtentwicklungspolitik in NRW besonders wichtig. Deshalb stellt das Land jetzt weitere Fördermittel in Höhe von 35 Millionen Euro für Maßnahmen zur Verfügung, die unseren Innenstädten zugutekommen. Bis zur Antragsfrist am 15. Juni 2023 sind rund 240 Anträge mit einem Antragsvolumen von 54 Millionen Euro eingegangen.

Fördersummen

Dazu erklärt der Landtagsabgeordnete Matthias Kerkhoff MdL: „Es fließen unter anderem Fördergelder in Höhe von 18.800 Euro für den Innenstadtbereich Brilon, 49.296 Euro für das Ortszentrum (Altstadt) Hallenberg, 336.805 Euro für Innenstadt Niedermarsberg, 86.750 Euro für Kernstadt Medebach, 135.723 Euro für die Kernstadt Winterberg.

Innenstädte wandeln sich

In einer Pressemitteilung dazu heißt es: „Unsere Marktplätze und Fußgängerzonen sind wichtige Aufenthaltsorte für die Menschen in den Städten. Doch jede Bürgerin und jeder Bürger merkt: Unsere Innenstädte wandeln sich. Es braucht Investitionen und Engagement, damit sie lebens- und liebenswert bleiben. Ich freue mich sehr, dass wir mit Hilfe des Förderprogramms einen Beitrag dazu leisten können.“

Initiative des Landes NRW

Am 2. Juli 2018 wurde die Landesinitiative „Zukunft. Innenstadt. Nordrhein-Westfalen.“ gegründet. Sie wird von Partnern der kommunalen Familie, des Handels, der Wohnungswirtschaft, der Baukultur sowie vom Netzwerk Innenstadt und der Arbeitsgemeinschaft Historische Stadt- und Ortskerne getragen. Ziel ist es, die Städtebau- und Wohnungspolitik in den Stadtzentren weiterzuentwickeln, Förderschwerpunkte zur Innenstadtentwicklung auszugestalten sowie Stadt- und Ortskerne zu stärken.

