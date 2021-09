NRW-Jubiläums-Truck kommt nach Winterberg

Aus Anlass des 75-jährigen Bestehens des Landes NRW kommt der Jubiläums-Truck am 16. September nach Winterberg

Winterberg. Die höchstgelegene Kommune des Geburtstagskindes darf natürlich nicht fehlen: Der NRW-Jubiläums-Truck macht in Winterberg Station.

Zum 75. Geburtstag kommt das Land auch im Altkreis Brilon zu seinen Bürgerinnen und Bürgern: Sonntag, 19. September, macht der NRW-Jubiläums-Truck in Winterberg Station.

Von 12.45 Uhr bis 15.00 Uhr in Winterberg Winterberg. Das Land Nordrhein-Westfalen feiert 75. Geburtstag. Am 23. August 1946 wurde das Land mit der sogenannten „Operation Marriage” von der britischen Militärregierung aus der Taufe gehoben: Aus dem nördlichen Teil der preußischen Rheinprovinz mit den Regierungsbezirken Aachen, Düsseldorf und Köln sowie der preußischen Provinz Westfalen wurde eine Einheit, komplettiert 1947 durch die Region Lippe.

Damit legten die Briten den Grundstein für das Land Nordrhein-Westfalen – und damit für Freiheit, Demokratie und Solidarität. Um den 75. Landesgeburtstag trotz der schwierigen Bedingungen durch die Corona-Pandemie gemeinsam mit den Menschen feiern zu können, hat das Land ein besonderes Jubiläumsprogramm erstellt.

Laschet: Kraft und Zusammenhalt

Ministerpräsident Armin Laschet: „Nordrhein-Westfalen steht für Zusammenhalt und Solidarität, die Fähigkeit zum Wandel, für Vielfalt und Offenheit.“ Bereits bei der Gründung vor 75 Jahren hätten diese Stärken aus ungleichen Landesteilen eine Einheit werden lassen, sie verbinden Industrieregionen und ländliche Räume, vereinen unterschiedliche Traditionen und prägen die Menschen und die nordrhein-westfälische Identität bis heute. Gerade in Zeiten der Herausforderungen und Not machten sie das Gemeinwesen und die Gemeinschaft stark.

Informationen und Unterhaltung Im Rahmen des Besuchs wird der Stadt Winterberg eine Nachbildung der Gründungsurkunde von 1946 überreicht. Ein Faksimile der Gründungsurkunde, direkte Information auf der ausfahrbaren Bühne, ein Film sowie ein Quiz über Nordrhein-Westfalen sowie eine Fotobox und Eis in den Farben des Landes machen NRW erlebbar. Um 13 Uhr begrüßt Bürgermeister Michael Beckmann als Gastgeber und MdL Matthias Kerkhoff die NRW-Tournee mit dem großen Truck. Einfach mal vorbeikommen!

Laschet: „Diese Stärke und die Kraft des Zusammenhalts zeigen sich aktuell bei der gemeinsamen Bewältigung der Corona-Pandemie, sie zeigen sich in der herausragenden Solidarität und Hilfsbereitschaft der Menschen, die wir nach der Unwetterkatastrophe im Juli in den vergangenen Wochen er-lebt haben.“ Was vor 75 Jahren als eine Vernunftehe begann, sei heute ein Land, das als Synonym für Zusammenhalt und Gemeinschaft steht. Laschet: „Das macht mich als Ministerpräsident sehr stolz.“

Gerne hätte man dieses Jubiläum in unbeschwerten Zeiten mit allen gefeiert. Nun begehe man das Jubiläum mit vielfältigen anderen Formaten und bringe damit die gemeinsame Geschichte und Werte zu den Menschen ins Land.

